风 雨

作为市场最大的机构投资者，公募基金的一举一动都会对市场产生影响，尤其是它们重仓的一些股票备受关注，而电子板块绩优股成为基金在二季度重点布局的领域。据统计，截至上周五收盘，在已披露的基金二季报重仓股中，基金持有电子类股110只，合计持股市值达768.63亿元，占流通A股市值比例为4.03%，位居申万一级行业第三名。其中，有61只个股2018年二季度受到基金新进增持，增持资金达97.81亿元。

市场人士普遍表示，电子行业基金持股市值占比居前的原因主要有两大方面：一方面原因是，由于电子行业概念股属于新兴产业以及成长股比较多，因此，主题基金配置电子板块内个股是必然的；另一方面，行业良好的基本面及板块经回调后估值回归底部区域投资价值渐现，吸引了基金机构投资者大力布局。

“一段时间以来，我一直强调逢低布局的重要性。机构不同于个人，他总是悄悄地建仓，而且在建仓早期和中期，市场一定是悲观的，因为只有悲观得让中小投资者看不见希望，他们才能从容捡取筹码。”高智说。上周上证指数短期4连阴，但跌幅不大，他当时指出，这给了市场信心短期回升的基础，未来情绪面的修复或政策预期的边际改善，都可能引发市场的阶段性反弹，果然，股指近日连续大阳拉升。

“从机构布局中，你能感受到什么？”娇娇问。她知道A股仍以结构性行情为主，目前市场估值位于底部，但买什么确实不容易把握。

“公募基金逢低布局的方向是电子股，广而言之，主要集中在科技创新上，如‘自主可控、安全信息化’等，这应该是下一阶段值得关注的板块。”高智说。目前正处于较好的长期配置时点，投资者可着手稳步建仓，布局中长线。投资者其实现在最应该关注的是三大类股票：一是具有新兴战略行业潜质的科技股，如芯片、软件、5G通讯等；二是消费类的绩优白马股，如医药、食品饮料、家电等；三是基本面尚可，但短期利空集中兑现后的超跌低价股。

今日行情预测：强势整理

仓位：70%