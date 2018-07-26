首只产品挂牌上海保交所-保险交易公开挂牌时代来临

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，上海保交所保险产品交易系统正式挂牌首只保险产品，中国人保健康“爱健康”系列个人税收优惠型健康保险为公开挂牌的首只健康保险产品，这是中国保险业标准化场内公开交易市场建设迈出关键一步，也是多层次保险市场体系的一次重要探索。

针对保险行业长期存在的恶性竞争、信息不对称、获客成本高、产品同质化严重等难题，上海保交所创新推出了保险产品交易系统，鼓励一些关乎国计民生、公众属性较强、保障服务实体经济、需要监管到位的产品逐步纳入标准、公开、透明的保险场内交易市场中，打造B2B2C的新交易模式，初步实现六大功能。

六大功能包括公开挂牌、场内交易撮合、充分信息披露、消费者权益保护、账户登记托管、交易行为监测等。交易系统将按照业务规则和产品挂牌标准，严格筛选保险机构及保险产品，规范挂牌流程；通过展示挂牌保险产品信息和保费试算，避免销售误导和不实宣传。按照交易系统业务规则，打造公开透明的标准化交易流程，维持场内交易秩序。目前已搭建标准化税优健康险企业线上投保入口，企业注册后可便捷选购已在系统挂牌的税优健康险产品。交易系统将对挂牌产品的产品条款、投保规则、理赔流程、费率情况以及结算利率，对保险公司的基本信息、偿付能力信息、服务评价信息等进行公开透明的信息披露。

上海保交所透露，根据保险产品交易规则，从公司风控水平、偿付能力、经营资质，产品责任设计、业务规则、费率水平等方面进行综合评估，最终确定了公开挂牌的首只健康保险产品。2016年6月，上海保交所正式揭牌开业。按照有关规划，上海保交所将搭建保险登记交易、再保险登记交易、保险资管产品登记交易以及保险衍生品四大平台。