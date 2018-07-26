晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市高开，创业板指数微跌。盘中建筑装饰、酒店及餐饮、农业等板块涨幅居前。总体上，感觉大盘在发掘那些久未启动的板块集聚人气，像周期股、国资改革股这两天走势较猛。

工程机械业绩释放

工程机械行业已经进入业绩释放阶段。据机构研报显示，2017年工程机械行业整体实现收入1641.19亿元，同比增长40.89%；2018年一季度实现收入494.15亿元，同比增长35.48%，在去年高基数基础上同比仍实现较高增长。

机构认为：行业景气周期有望拉长，同时叠加板块公司报表持续修复，行业盈利弹性有望加速释放。

关注TMT核心资产股

在集成电路所得税政策、工业互联网三年行动计划等政策刺激下，以TMT为代表的高质量成长公司表现会相对乐观。

在细分领域，机构表示，二季度基金持仓市值前20的公司中，核心业务涉及云计算的多达12家，云计算是今年计算机板块核心主线得到市场高度认同。“2018年是中国云计算产业的拐点，政策、产业、资本全方位共振，同时，云计算又是中报高增长最确定的方向”，建议关注相关个股。

反弹未必一帆风顺

现在大盘一举站上2900点关口，后市怎么操作？记者觉得利空尽显、底部已现，接下来就是反弹之路，但反弹未必一帆风顺，考虑到后面还有外部不确定因素可能随时会干扰市场发展，所以投资者对手里短期涨得较好的股票还是快进快出。

技术上，连续的三根放量大阳线可谓振奋人心，沪市已经站上了30日均线，K线指标全线转强，短线大盘在回踩确认后，股指仍有进一步表现机会，但不大可能会连续大阳拉升，高位整理或盘升过程中，不少股票会有交易性赚钱效应。