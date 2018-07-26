幸存者称伴侣打开香水瓶15分钟后倒下-神经毒剂藏在香水瓶里？-●英国第二起“神经毒剂案”追踪

晨报记者 徐惠芬 综合报道

英国发生的两起“神经毒剂案”震惊全球。24日，第二起“神经毒剂案”的受害者查理·罗利首次接受媒体采访。45岁的罗利在此次中毒案中幸存，而他的伴侣——44岁的唐·斯特吉斯则于7月8日不治身亡。

罗利在采访中披露，事发当天，他给了斯特吉斯一瓶香水，斯特吉斯朝手腕上喷了点，但过了15分钟后，就感到不适，身体状况急转直下。

路边捡来“香水”当礼物

虽然已经出院，但遭遇神经毒剂“诺维乔克”侵害的罗利至今还没完全恢复，按他的说法，记忆受到了损伤，许多事情记不太清楚。不过，24日接受英国ITV电视台采访时，他还是努力回忆了事发时的情景。

罗利称，6月30日早上，他给了斯特吉斯一个瓶子，“那是我在‘索尔兹伯里或埃姆斯伯里市’发现的，大概在路边，记不清楚了。瓶子装在盒子里，看上去像一瓶香水，还挺高级的那种。”

罗利有“捡东西”的习惯，于是把瓶子带回了家，并把它当作礼物送给了斯特吉斯。斯特吉斯认出这是某一个品牌的香水，然后拿着香水瓶，朝自己的两个手腕各喷了点，又摩擦了一下。

15分钟后，斯特吉斯告诉罗利她有些头疼，问他有没有头疼药。“我找了一圈，她说身体感觉很奇怪，需要在浴缸里躺一会儿。”

罗利觉得事情有些不对劲，就去了浴室，发现斯特吉斯躺在浴缸里，衣服都没有脱，情况很差。

罗利赶忙打电话叫救护车，“我完全不知道发生了什么，我的第一反应是，或许她有点过度反应了。但我马上意识到，她没有在装。”

罗利一直和斯特吉斯说话，但对方没有任何反应，“她的情况恶化地很快”。

接触剂量少马上洗掉幸存

等罗利苏醒时，发现自己也躺在了医院。原来斯特吉斯被送往医院的几小时后，他也倒下了。

刚醒的时候，罗利中毒情况十分严重，他甚至都记不得斯特吉斯是谁了。

但最后，他挺了过来。罗利认为，这是因为他碰到的毒剂量小，而且自己又马上洗掉的缘故。

罗利回忆称，斯特吉斯喷“香水”的时候，自己也沾到了点，“感觉油油的，味道也不香，不像是香水。”罗利感觉不舒服，于是马上去洗了手，但斯特吉斯没洗。

现在，罗利深为斯特吉斯的死感到自责，“我只是想送她个礼物，但没想到……或许这是惩罚。”

罗利与斯特吉斯所在的公寓位于埃姆斯伯里市，与今年3月俄罗斯前情报人员斯克里帕尔及其女儿中毒的索尔兹伯里市相距约11公里。两起事件中的神经毒剂一样，不过，警方表示，斯特吉斯接触的剂量远远超过了斯克里帕尔父女。斯克里帕尔的女儿尤利娅在4月上旬出院，斯克里帕尔则于5月中旬出院。

目前，英国警方仍在对这两起案件进行调查。此前有英国媒体称，警方已证实使用神经毒剂袭击斯克里帕尔和他女儿的嫌犯身份。