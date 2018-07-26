【“2018暑期职业体验季”特别报道三】-身临其境品莲忙 体验“课程”竟如此美妙-“新科技”当道、传统文化与医药交织……上海市医药学校夏令营带来“惊喜三重奏”

晨报记者 杨虹 □吴婉莹 实习生 曲 仪

识莲泡汤、“填”胶状凝露、在团扇上画莲花、设计3D打印模型……这些似乎与“医药”沾不上边的内容却在上海市医药学校多次“上演”。今年夏季，医药学校以“爱莲说”为主题，举办了为期两天的“爱莲说”夏令营，吸引了大批家长、孩子慕名参加。此外，该校的传统项目“口服液诞生记”夏令营及课程体验项目“3D打印与制药设备”，也以崭新的“姿态”迎接体验者。快来看看，哪项活动才是你的心头好？

“新意”源于生活体验活动“药香”十足

这天，四年级学生小张特意向辅导班请了假，从闵行跑来参加医药学校的暑期职业体验夏令营。“我平时学业重，周末多在各种辅导班中度过。但参加每年的职业体验活动是我最期待的事，因为既能提前体验各种职业，又能在其中学到东西。”他说。

据医药学校职业体验活动负责人陈欢老师介绍，为了不辜负像小张这样多次参加职业体验活动的同学的期望，学校根据季节特点，以“莲”为主题，打造了一个全新的夏令营项目——爱莲说。根据本校专业特色，医药学校将“爱莲说”分为四个环节：莲之品、莲之纯、莲之韵、莲之美。“本次夏令营是将过去单个体验项目整合到一起，并结合实际生活需求，让学生亲身感受到医药生产和使用的完整过程。”陈老师向我们道出项目的“秘密”。

不是简单的项目拼接，而是将医药与生活、医药与传统文化紧密融合在一起。孩子们在“莲之品”中，通过莲花标本了解其药用价值；在“莲之纯”认识喷雾干燥设备、试验用超纯水制备；置身于“莲之美”的实验中，亲手制作个性化凝露；着汉服、习汉礼、画莲花，接受“莲之韵”传统文化的洗礼……

另一边，十几名中学阶段的体验者则在“口服液诞生记”夏令营提前上了一堂“化学课”。他们需要通过多种方法对市面上的饮料进行检测，看哪款含有更多的维生素C。这对于尚未接触过化学的孩子来说还是很有难度的，该项目负责人林楠老师表示，检测结果的精准与否不是重点，只要能让孩子初步感知制药、体验化学的奇妙便是达到了目的。

值得一提的是，这些体验内容均来自医药学校的课程，当“专业课程”遇上“职业体验”，不仅是对课程的创新，也考验着本校学生的知识掌握情况。“通过此次志愿者活动，也促使我对即将学习的课程有了概念。”一位学生志愿者如是说。

活动启用“新科技”

打破固有职业印象

随着时代发展和产品更迭，3D 打印与智能制造技术也成为医药行业的关注点。医药学校依托本校制药设备维修专业，推出“3D打印与制药设备”课程体验项目，将3D打印技术、设计软件、制药设备融为一体，体验者需要在课上学习设计软件，了解制药设备压片机的工作原理。

由于3D设计具有一定抽象性，该项目根据体验者的年龄进行了分层次教学。“我们会让大一点的孩子绘制较为复杂的图形，年龄小的孩子就只需要画个方形、圆形，再进行大小的拉伸。”该项目负责人孙老师表示，要让课程内容与参与者的年龄相符，因材施教，以便让每位体验者都能听懂。正如体验者钟同学所说的，学习3D设计为他打开了一个新的学习世界。

此外，医药学校还为多个体验项目制作了游戏小程序，体验者只需扫一扫二维码，随时能在游戏中学习相应的医药知识。

通过对新奇职业的体验，打破对行业的固有印象，融入医药专业知识，既展示了中职校的特色，也对孩子未来职业方向起到了启蒙的作用。

区域合作成常态

增强普职沟通与联系

此次夏令营活动，除了全市自由报名的体验者外，还有上海市泾南中学、上海市进才中学北校、上海市罗山中学、浦东第二中心小学的“学生体验团”也慕名而来。

出于项目接纳能力和体验效果考虑，医药学校将“体验团”分为多个小组，分头体验不同的项目。“体验学校会提前跟我们联系，因此我们会事先安排好集体体验的时间和项目。”陈老师表示，由于区域合作成了常态，学校彼此间也达成了默契。

张旭平是进才中学北校的学生处副主任，这是他第一次带学生到医药学校进行职业体验，“新中考后，对学生的综合素质评价，大都是书本外的知识。让学生进行职业体验有利于学生增长见识，对未来职业提前进行规划。”他表示，希望以后能够加大合作力度，整合社会资源，对学生进行职业发展启蒙，促进素质教育与职业教育的融合。

正如他所说，暑期职业体验是培养学生综合素质的有益尝试，也是把中职校的专业优势与教育改革相结合，为学生的自我成长提供第二课堂。以学校带动学校，进而带动整个区域的合作，让孩子从活动中真正有所体验、收获，才是职业体验活动设立的真正目的与意义所在。