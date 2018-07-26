有人边玩手机边如厕，排队等候者抓耳挠腮-菜场公厕贴告示:如厕别超10分钟

晨报记者 谢克伟

网络发达以后，跟随着如厕时间也大大延长了，这是为啥呢？因为可以边如厕边玩手机了。有市民近日在位于永寿路上的全有邻里中心宁海菜市场隔壁的公厕贴出告示，限定公厕如厕时间不要超过10分钟。看到如此的如厕限时规定，有厕所管理人员、菜场摊主和员工、周边居民为此拍手叫好。

虽然有人拍手叫好，但也有人依然认为“蹲厕玩手机无所谓”，还有人认为此举大惊小怪。

有人如厕一次超20分钟

宁海菜市场位于宁海东路与永寿路的转角口，菜市场去年经过装修，现在是一家环境整洁、设施齐全的标准化菜市场。设在菜市场边门的公厕，既为菜场摊主、买菜居民服务，同时也为周边居民和酒店、过路人等提供24小时方便服务。据了解，由于宁海菜市场每天早上车水马龙、人头济济，加上宁海东路沿线很多住宅是旧里，该公厕的使用率自然比较高。

“每天早上7点至9点，以及周六和周末，去那里上厕所的人往往都要排队等候，多则10多人少则五六人。”一位菜场摊主告诉记者，如果一位如厕者5分钟左右如厕结束还好，如厕超过10分钟，排队等候的人就会急成热锅上的蚂蚁，有时等候的人实在缺乏耐心，会在厕所里大声吼叫：“快点、快点”，更有甚者会用脚去踢厕所的门，用不同声音和方法叫唤如厕者快点出来。

“有一次，我眼见一位如厕者在里面足足待了20多分钟，出来时，等候的人几乎个个怒目以待。”

长时间玩手机是主因

宁海菜市场公厕的一位管理人员表示，这个厕所用于大便的蹲位有5个，那些等候者急得直跺脚，主要还是因为不少如厕者一边玩手机一边如厕，很多人利用如厕放松，玩到兴头上忘记了时间，或者有人上网玩游戏上瘾，即便外面等候者千呼万唤，还是不愿意收手，最后都导致如厕时间太长。

正是因为上述原因，近期在宁海菜市场旁边的厕所门口，有人贴出告示，要求如厕限时和如厕别玩手机。告示上写着：“如厕请不要超过10分钟 如厕请不要上网玩手机 望给等候者提供方便。”告示用A4纸打印，贴在公厕服务时间招牌的下边，白纸黑字比较醒目，进入厕所的人只要抬头就可以看见。

“不知道是啥时候贴出以及啥人贴出了该告示。”该管理人员回答说。对于贴告示行为，该工作人员还是持肯定态度的：“我们这里地处市中心，南来北往的过路人和买菜人、卖菜人都很多，所以才24小时服务。那人贴告示的本意是提醒那些上网过度的人，别因此忘记了后面等候的人。”

宁海菜市场一位摊主认为，如厕限时10分钟应该是比较合理的，其中考虑到会有身体不适等情况，也考虑到作为公厕的大众需求。多位买菜人、卖菜人和周边居民承认，以往他们也有边如厕边玩手机的情况，告示是一种提醒，以后来这里如厕，不大会再玩手机了：“如厕玩手机确实应该好好改改了。”

告示被撕且效果不佳

昨天中午，记者再度来到该厕所时，却发现6天前看到的那张告示已经不翼而飞，原先贴过告示的墙面被洗刷得很干净，未留下任何贴纸痕迹。一位菜场摊主说：“告示贴出前两天还是好好的，也就在本周一，我去厕所时，发现告示已经被撕，墙面仅留有贴过告示的纸痕。”该摊主回忆，看上去像是被人为撕后残存的，具体谁撕的不太清楚。

随后，记者询问几位还在守摊的摊主，如厕玩手机是否有所好转。几位摊主告诉记者，有几位原先特喜欢玩手机的摊主和居民看到门口有人等着，会加快时间如厕，玩手机行为有所收敛，但好像还是有不少人置若罔闻，不予理睬。“确实有几位网瘾摊主和居民认为贴告示之人也是在无事生非。告示贴出后，如厕者总体反应不积极。”

记者随后找了一位很喜欢玩手机的摊主，询问其对于告示的看法，该摊主不耐烦地反问记者：“如厕时间有限定吗？贴告示的人及媒体不过是在无事找事。”

如厕不玩手机应列入公约

从宁海菜市场出来后，记者来到普安路金陵中路路口的一公厕和普安路上曙光医院对面的公厕了解情况，公厕管理人员和周边居民、公交车司售人员等都反映，长时间蹲在厕所内如厕已经不是个别现象，等候者内急，而在厕所内如厕的市民却“优哉游哉”。普安路金陵中路口的那个公厕，因为正好处在公交换乘中心，每天乘车高峰有大量的乘客、司售人员会来这里用厕所，排队等候则成了家常便饭。

正是因此，接受采访的很多市民希望将如厕限时等内容列入如厕文明公约中，就像厕所内贴出的“如厕上前一步”、“来也匆匆 去也冲冲”等一样，把限时如厕、如厕不玩手机内容贴入大便蹲位里。“公厕是公共资源，任何人如厕都应该顾及他人需要，都应该遵守文明公约，让公厕资源为社会大众提供更多便利。”