摄影展览-2018上海国际“郎静 山摄影艺术奖”启动

通讯员王雯琪报道 由上海市归国华侨联合会、上海市华侨摄影协会、共同主办的2018（第12届）上海国际“郎静山摄影艺术奖”慈善摄影大赛及上海国际“郎静山青少年艺术奖”影像大赛，征稿正式启动。该大赛获得世界摄影组织——美国摄影学会（PSA)、国际影艺联盟（FIAP）认证，在国际摄影界享有盛誉。

以郎静山命名的“郎静山摄影艺术奖”是国际上奖项规模最大、获奖人数最多的国际性摄影艺术奖之一，设有“郎静山摄影艺术奖”金像奖和“郎静山摄影艺术奖”金牌奖各100个、美国摄影学会（PSA）国际影艺联盟(FIAP)金牌、优秀奖共90个、青少年奖项共93个，上海国际“郎赛”自2007年发起，今年是第12届。主办方有意把“郎赛”打造成摄影界的最高奖项——摄影的“奥斯卡”。得到海内外广大摄影团体、摄影家和摄影爱好者的广泛参与和大力支持。摄影作品还将赴美国、台湾、香港等地巡展。本届摄影大赛即日起征稿，10月31日截稿。