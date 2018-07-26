上海大幅缩短马德里商标审查周期-延伸注册受理窗口功能，为企业提供更多便利

晨报记者 何雅君

坐落在徐汇区漕宝路上的上海商标审查协作中心，是全国除北京以外唯一设立马德里国际注册受理和审查部门的机构，日常业务繁忙，常有企业代表前来办理马德里商标国际注册、领土延伸申请等手续。

自2017年9月成立以来，上海商标审查协作中心的马德里商标注册受理和审查工作有序开展，业务范围持续扩大，审查能力不断提升，不仅完成了国家工商总局商标局委托的马德里商标注册的各项任务，还大幅缩短了国际条约规定的审查时间。此外，该中心还将马德里注册受理窗口的服务功能延伸到了黄浦区，给全市乃至长三角企业注册国际商标带来更多便利。

可在沪申请马德里商标

在我国，企业相关人员申请到国外注册商标有两种途径：一种是逐一国家注册，即分别向各国商标主管机关申请注册。另一种叫做马德里商标国际注册，它是根据“马德里协定”或“马德里议定书”的规定，在马德里联盟成员国间进行的商标注册。截至2018年6月，马德里联盟已有101个缔约方，覆盖117个国家。我国和美、德、法、英等世界主要经济体都是马德里联盟成员。

和单独去国外注册相比，马德里商标国际注册的覆盖范围广、手续方便快捷、费用相对低廉。我国的商标申请者只需通过一个机构、使用一种语言（英语、法语或西班牙语）、提交一份申请、交纳一次费用，就可以向我国之外的其他所有加入相同条约的缔约方提出商标注册申请，从而免去了分别向这些缔约方的商标主管机关递交申请和缴费的繁琐手续。而且申请的国家越多，节省的费用越多。

然而在过去，想要申请马德里商标国际注册的企业，只能前往北京的国家工商总局商标局办理。2017年9月，上海商标审查协作中心成立，开始面向全上海乃至长三角地区受理马德里商标国际注册申请，为企业办事人员省去了千里奔波的麻烦。

缩短领土延伸审查周期

据悉，去年上海商标审查协作中心成立的同时，也成立了马德里商标领土延伸（上海）审查部。

马德里商标领土延伸申请，是由马德里商标申请人或所有人向马德里联盟成员国提出有关商标保护的专门申请。商标国际注册只有进行领土延伸，才可能在指定的马德里联盟成员国内得到保护。领土延伸的方式有两种，第一种是，申请人进行一项国际注册新申请时，可以在填写申请表的同时，指出指定要求保护的国家。第二种是，在完成国际注册后，注册人如果还希望得到另外一些成员国的保护，可再次向商标局提出领土延伸申请。无论通过哪种领土延伸方式得到保护，其效力都与在该国直接办理商标申请的效力完全一样。

目前，上海商标审查协作中心的马德里商标领土延伸审查周期大幅缩短，其中：国际条约规定审查时限为12个月的，审查周期已缩短至7个月（预计7月底可缩短至6个月），国际条约规定审查时限为18个月的，审查周期已缩短至10个月（预计11月底可缩短至6个月）。

延伸注册受理窗口功能

今年3月，上海商标审查协作中心成立了马德里商标国际注册（上海）受理审查部，并于6月19日启动了马德里商标国际注册包括变更、转让、续展等各项后续业务。据统计，2018年上半年，该中心共受理马德里申请（国内企业到外国注册商标）10件，完成马德里申请初审1497件，完成马德里领土延伸（国外企业到中国注册商标）国际形审分类24894类，实质审查41368类，完成马德里领土延伸变更、转让、续展等后续业务审查共309件，数量可观。

除此之外，上海商标审查协作中心还通过实现马德里商标国际注册窗口的延伸辐射作用，推进商标便利化改革，将马德里注册受理窗口的服务功能延伸到了黄浦区。2018年5月，该中心在黄浦区行政服务大厅增设了马德里国际注册受理窗口，为本市乃至长三角地区的企业提供马德里国际注册商标申请现场受理、咨询等服务以及有关品牌建设、维权受理等专业指导，这也是该中心在本市设立的第一个马德里注册延伸服务窗口。

黄浦区市场监管局副局长张少辉表示，选择在黄浦区设立马德里商标国际注册受理窗口，也是考虑到了黄浦区的企业特别是老字号企业较多，高端服务行业较多，走国际化道路的诉求相对集中。“鼓励企业、特别是老字号企业走向国际化，是当前形式下的必然趋势。然而，并非所有企业都有知识产权保护意识、知道如何走上国际化道路。即使具备这些意识，也未必懂得境外商标的注册申请流程。这就需要相关部门对企业进行引导，鼓励企业进行马德里商标国际注册申请，加强企业的境外商标使用意识和维权意识，教他们保护在境外的知识产权。”