[关注进口博览会]-地铁“进口博览会专列”首发

记者 钟 晖

晨报讯 首列“进口博览会专列”地铁昨天上午正式发车。满载着此次盛会“知识帖”和社会各界深情寄语的专列，将一直运行到首届中国国际进口博览会结束。市委常委、宣传部部长周慧琳出席发车仪式。

“进口博览会专列”地铁由中国国际进口博览局、解放日报·上观新闻和申通地铁集团共同策划和设计。据悉，除此次地铁2号线首发专列外，本月底，地铁10号线也将开出一列“进口博览会专列”；至9月中旬，地铁2号线和10号线将再各上线一列“进口博览会专列”。专列采用内外全景主题装饰，通过图示、漫画、留言寄语等形式，全面介绍举办中国国际进口博览会的意义、亮点等。

此前解放日报·上观新闻通过线上线下共征集到近千条社会各界对中国国际进口博览会留言。留言的既有文化、体育界的名人，也有国际政要、国外驻沪使节、参展商等，更有不少普通网民。近百条留言在专列车厢内进行“置顶”展示。

引人注目的是，上海电影表演艺术家牛犇的留言出现在车厢内：“博览世界精华，传承中华文明”。而土生土长的上海演员、导演徐峥也不忘来自家乡的邀请，反复打磨、几易其稿，把他对中国国际进口博览会的寄语浓缩为一句话——“上海的开放、创造、多元，成就了底蕴与活力兼具的文化性格。”

“啊哟，都是名人的留言，太热闹了。”乘客刘阿姨在车厢感叹着，目不暇接地在车壁上、拉手上浏览着。田径运动员刘翔、跳水运动员吴敏霞、导演毛卫宁、作家叶辛和孙甘露、小说家蔡骏、歌唱家廖昌永、上海博物馆馆长杨志刚、昆剧演员谷好好、京剧演员史依弘、沪剧演员茅善玉等都有留言，有的写着：“美丽的上海，世界的眼睛。”有的表示：“进口博览会让人们的生活更加丰富！”

此外，“进口博览会专列”还有一大看点是15幅原创手绘漫画。这些漫画将告诉乘客关于进口的各种“冷知识”。譬如，经济学家曾为要不要进口而争论不休，能干的进口商人曾让秦始皇青睐有加，隋朝的“交市监”与现代海关颇为相似。