市十五届人大常委会第五次会议（扩大）举行　李强出席　应勇作报告-上半年全市经济运行 呈现高质量发展势头

首席记者 李 芹

晨报讯 上海市第十五届人大常委会第五次会议（扩大）昨天下午在世博中心举行。市委书记李强出席。市委副书记、市长应勇代表市政府报告2018年上半年全市经济社会发展情况和下半年工作总体考虑。

会议由市人大常委会主任殷一璀主持。市政协主席董云虎，市委副书记尹弘，市人大常委会副主任徐泽洲、沙海林、蔡威、高小玫、肖贵玉、莫负春在主席台就座。

应勇作报告时说，今年以来，我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和中共上海市委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，加快建设“五个中心”和文化大都市，全力推进“四大品牌”建设，年初市人代会确定的目标任务有力有序推进，实现“时间过半、完成任务过半”。上半年全市经济运行呈现增长更稳、结构更优、效益更好、更趋协调、更可持续的高质量发展势头。同时，我们也清醒地认识到，当前外部环境不稳定不确定因素增多，要密切关注，加强研判，做好应对。

应勇说，做好下半年经济社会工作，关键是要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院和市委的决策部署，围绕推动高质量发展、创造高品质生活，进一步抓好推进落实。要统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，着力实施自贸试验区、科创中心建设两大国家战略，着力筹办好首届中国国际进口博览会，着力推进长三角地区更高质量一体化发展，着力打好“三大攻坚战”，着力保障和改善民生，完成市十五届人大一次会议审议通过的《政府工作报告》提出的目标任务，当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者。

在昨天下午举行的上海市第十五届人大常委会第五次会议（扩大）上，应勇市长就人大代表、政协委员和市民关心的问题，结合市委、市政府重点工作，具体介绍了举办中国国际进口博览会、实施乡村振兴战略、完善住房体系、垃圾综合治理、政务服务“一网通办”、黄浦江和苏州河治理等方面情况和下一步工作考虑。

办好首届进口博览会意义重大，必须举全市之力

举办中国国际进口博览会，是以习近平同志为核心的党中央着眼推动新一轮高水平对外开放作出的一项重大决策，也是今年我国四大主场外交的收官之作。进口博览会落户上海，是党中央对上海的高度信任和支持，是上海加快建设“五个中心”和文化大都市、加快构建更高层次的开放型经济新体制的重要载体。

进口博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会。包括三大支柱：一是国家展，相当于小型世博会。二是企业展，相当于进口型的广交会。三是虹桥国际经贸论坛，相当于全球经贸领域的博鳌论坛。进口博览会今年举办第一届，今后年年办，每年11月5-10日，会期6天。

为了办成国际一流的博览会，国家成立了筹备委员会，商务部在上海设立了中国国际进口博览局。上海市成立了进口博览会城市保障领导小组和19个工作组，按照中央要求，主要负责服务保障工作和“6天+365天”一站式交易服务平台建设。目前，进口博览会筹备工作已从招展为主转向招商布展为主。场馆改造、交通组织、智慧安保、内外宾接待、绿化景观、食品安全、宣传推广等服务保障工作都在按照既定的时间节点有力有序推进，线上线下结合的“6天+365天”一站式交易服务平台已初步建成。同时，国家有关部门还为进口博览会量身订制了一揽子通关便利化举措。

办好首届进口博览会意义重大、任务艰巨、时间紧迫，必须举全市之力。我们希望全市人民都关心进口博览会，以不同形式参与筹备进口博览会，向世界展示美丽的城市形象和美好的市民精神风貌。

继续加强房地产市场调控，继续稳房价、稳地价

历届市委、市政府高度重视住房问题，努力改善市民的居住条件。解决住房问题，总的考虑是坚持“1234”，“1”是“一个定位”，就是坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位。“2”是“两个体系”，就是建设房地产市场体系和住房保障体系。“3”是“三个为主”，就是坚持以居住为主、以市民消费为主、以普通商品住房为主。“4”是“四位一体”，就是廉租住房、公共租赁住房、共有产权保障房、征收安置住房“四位一体”的住房保障体系。要聚焦两类重点人群，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。这既体现了中央的要求，也是上海多年经验的总结，符合上海实际，必须一以贯之地坚持下去。

房地产市场调控方面，去年以来，我们坚持“一个定位”“两个不是权宜之计”，加强房地产市场调控，取得了明显成效。当前，上海房地产市场正处在市场调控的关键期、住房困难矛盾的转换期、住房租赁体系的构建期。要坚持“一个定位”“两个不是权宜之计”不动摇，坚持限购限贷“双限”政策不放松，继续加强房地产市场调控，继续稳房价、稳地价。前不久，我们出台了规范企业购买商品住房的政策，提高企业购房门槛，防止个人注册空壳企业规避限购政策、投机炒房。

住房保障方面，我们按照住房发展“十三五”规划提出的“商品房有效供给、保障房应保尽保、租赁房大幅增加”，加大了住房用地特别是租赁房的用地供应。

2020年苏州河中心城区42公里岸线公共空间力争贯通开放

去年黄浦江两岸45公里岸线的公共空间贯通开放，市民反响很好。今年，按照“先贯通、再提升”的要求，要着力提升黄浦江两岸的功能和品质，提升改造黄浦江两岸景观灯光，提升浦江游览水平。苏州河环境综合整治四期工程，要在前三期基础上，坚持水岸联动、干支流联治，坚持整治措施全覆盖、长效管理全覆盖，力争到2020年苏州河干支流全面消除劣V类水体，中心城区42公里岸线的公共空间基本贯通开放。