上剧场“赖声川大讲堂”首次开讲儿童创意学-你可以和萌娃一起，成为创意大师

晨报记者 邱俪华

实习生 陈君燕

每个人的创意是与生俱来的，只不过在成长过程中，接受着来自社会和家庭的各种固化概念，创意被遮挡了。所以，要成为一个有创意的人，必须“从娃娃抓起”。导演赖声川的系列儿童剧《蓝马》和《鲸鱼图书馆》的故事，便是自女儿们幼时起与她们共同完成的一个接龙，不仅讲述了追寻和阅读的故事，对于孩子们来说更是一趟打开最初创意之门的旅程。日前，“赖声川大讲堂”的第四讲如期而至，不止讲创意，更教大家如何发现、找寻创意。

感受创意无处不在

要掌握创意的秘诀，首先要从自己的生活中发现灵感，赖声川认为这是创意的开始：“宫崎骏曾说过，他的电影中有那么多神奇的角色，无论是卖面的老板或是便利店服务员，大部分都是自己身边看到的人。”赖声川说自己也是一样，《宝岛一村》 里的老奶奶、《暗恋桃花源》里的陌生女子，这些角色的灵感都是他从生活中得来的。

同时，还必须注意一件事——你会在多大程度上受外界的干扰和束缚。“所有外界环境，教育、社会、家庭都在告诉人们，不要做冒险的事，不要天马行空。”赖声川说，“可是创意需要冒险，这种冒险就来自于每个人对待生命真相的态度。”

做到以上两点，离成为一个创意人还差一步——判断和筛选：“大家可以这样记录自己每天关心的事物，审视自己大脑的档案库中是否有另类的东西出现，是否一出现就被自觉不自觉地处理掉了，还是对于有价值的东西，你已经可以做出判断。能够筛选出真正有价值的事情和想法，你就离一个创意人不远了。”

“天才就是寻找事物之间隐形的联结，”赖声川认为创意无处不在，关键在于你的眼睛是如何看待你所身处的世界。当然要具备这样的“眼睛”需要日积月累的训练和积累：“我自小就对各种艺术都很感兴趣，但那时只是喜欢，从没设想过自己真的可以做跟艺术有关的工作。后来真的做了编剧、导演后，我才发现那些曾经看过、感受过和喜欢的艺术作品，可以给我带来的营养和启发是多么重要。”

不要扼杀孩子的创意

多年前的一天，赖声川在街头漫步，迎面走来一对母子。四五岁模样的儿子说：“妈妈看，狗狗！”接下来发生的事情就有些“残酷”了，妈妈打了儿子一下，“这明明只是一朵云！”赖声川不禁感慨：“孩子们的创意就是这么被锁住的。”

大讲堂现场，也有许多家长带着孩子来听演讲。“对于创意已经被扼杀掉的成年人来说，如何帮助孩子培养创意呢？”面对一位中年男性观众的提问，赖声川表示，“我们可以检讨一下自己每天日常的行为，是否让偏见和概念主导一切，限制了自己的思维空间。比如小朋友喜欢拆东西，你一句‘不行’就限制了孩子的行为，这样做对孩子的创意并不友好。你可以适当引导，但不要去阻止他对这个世界的探索，这会扼杀他的想象力和创意。”

作为爸爸和外公的赖声川，是如何培养孩子的创意的呢？在他两个女儿小的时候，他会给她们讲睡前故事，一开始是念书里的童话，之后就会抽离书本，发散性地想到故事发展的其他可能性，再后来干脆开始即兴讲故事，这个夏天会在上剧场演出的儿童剧《蓝马》和《鲸鱼图书馆》就是因此而来。“很多时候，在事情的发展具有极多可能性的基础之上，被选择的结果往往最能反映内心的渴望。这时候，可以思考一下自己选择的动机是什么？检查自己的动机，是走向智慧的最简单但最深刻的方法。”

赖声川说：“比如我选择一个贫困没有机会读书的小女孩作为《鲸鱼图书馆》的主角，便是希望女儿能够有一颗怜悯之心，要去多照顾、多了解别人，明白人生不止有幸福的一面，也希望女儿对于世界有一个更大气的看法。选择图书馆作为媒介，则是希望培养起孩子对于知识和智慧的尊重。而整个《蓝马》和《鲸鱼图书馆》的即兴床头故事系列，不仅是希望能培养孩子们的价值观，也希望能打开大人和孩子们共同的想象力。”