连续高温天催生暑期儿科就诊高峰-消化科、内分泌、眼科等专科门诊量上升　医院提醒就诊前做好预约，错峰就诊

记者 陈里予

晨报讯 本周起，高温天重回申城，连续两天高温预警，昨天下午最高气温更是超过37℃，高温黄色预警信号更新为高温橙色预警信号，由此也催生了暑期儿科就诊高峰。昨天，据儿科医院门急诊管理办公室主任沈国妹介绍，自7月份以来，医院日均门急诊峰值总量居高不下，最高一天的患者数超过8500余人次。

昨天上午7点刚过，宽敞的门诊大厅里已经被等候就诊的小病人及家属们占据了大半，预检处、便民服务中心、自助机、收费窗口已经排了队伍，护士、导医、安保人员和服务中心的工作人员已经上岗，帮助维持秩序、疏导人流。

此时，二三楼消化科、内分泌科、五官科、眼科、皮肤科等一些专科门诊的候诊区内已是座无虚席。与平日儿科常见的额头贴着“冰宝宝”、萎靡不振的患儿不同，专科病区候诊的儿童大多看上去精神不错，许多家长说他们是利用暑假期间带孩子来看病的，其中不乏专程从外地来沪。看的大多是各种慢性病、专病。来自儿科医院的数据显示，自7月份以来，医院日均门急诊峰值总量居高不下，周一至周六平均在7600人次/天，且单日就诊数量不断刷新记录，最高一天的患者数超过8500余人次，比前几个月的日均就诊人数明显上升。

虽然就诊人数增加，但每位患者排队就诊时间却有所下降。这得益于儿科医院加强了门诊管理方面的举措。据沈国妹主任介绍，为了更好的迎接暑假就诊高峰的到来，今年自7月2日起，儿科医院门诊调整了开诊时间，内、外科及各专科医生、检查检验窗口、药房窗口调整到7:30上班；预检台、便民服务中心、各诊区服务台、收费窗口调整到7:00上班。进一步推进自助服务，做到全面自助服务，从制卡到缴费一站式服务。在暑期高峰特别推出了新举措，包括便民服务靠前，近距离倾听患者需求，解决实际困难等。很好地缓解了因天气炎热、排队时间过长导致的患者心理压力。

但是，院方仍然提醒各地患者在就诊前做好预约，按时就诊，错峰就诊。从7月份上半月的门诊客流数据分析，周一至周六患者就诊最集中，而周日相对较少，患者数量较平日减少近一半。

35℃以上晴热天周日有所缓解

记者 谢竲

晨报讯 昨天，上海受副热带高压控制天气晴热。凌晨时分，部分地区的气温就已攀升至28℃左右。随着白天日照强烈，升温迅速。上海市气象局于上午9点44分发布高温黄色预警信号，后又于13时59分更新为高温橙色预警信号。

预计今天上海仍以多云天气为主，午后到上半夜阴有阵雨或雷雨，局部地区有大雨，偏南风3-4级，气温在28-36℃。市民朋友需要做好防暑降温措施。

此外，明后两天申城继续晴热，预计最高气温在35℃上下；午后到夜间局部区域会出现短时的热雷雨，周日开始，随着副热带高压进一步北抬，上海主要受海上偏东气流影响，云系进一步增多，容易出现短时阵雨，高温有所缓解，日最高温度会降至33-34℃上下。