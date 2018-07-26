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7月25日，国家主席习近平应邀出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表题为《顺应时代潮流 实现共同发展》的重要讲话。 新华社记者 李涛 摄

习近平出席金砖国家工商论坛并发表重要讲话

强调推动金砖合作再出发

实现金砖国家共同发展

新华社约翰内斯堡7月25日电（记者霍小光 孟娜 李建敏）国家主席习近平25日应邀出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表题为《顺应时代潮流 实现共同发展》的重要讲话，强调金砖国家要顺应历史大势，坚持合作共赢、创新引领、包容普惠、多边主义，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用。

习近平抵达杉藤国际会议中心时，受到南非总统拉马福萨热情迎接，两国元首一同步入会场。在热烈的掌声中，习近平发表重要讲话。

习近平指出，金砖机制的诞生和发展，是世界经济变迁和国际格局演变的产物。在第一个10年里，金砖合作乘势而起，为世界经济企稳复苏并重回增长之路作出了突出贡献。当今世界正面临百年未有之大变局。对广大新兴市场国家和发展中国家而言，这个世界既充满机遇，也存在挑战。我们要在国际格局演变的历史进程中运筹金砖合作，在世界发展和金砖国家共同发展的历史进程中谋求自身发展，在第二个“金色十年”里实现新的飞跃。

习近平强调，未来10年，将是世界经济新旧动能转换的关键10年，是国际格局和力量对比加速演变的10年，是全球治理体系深刻重塑的10年。我期待着同金砖国家领导人一道，推动金砖合作从约翰内斯堡再出发，把握发展机遇，合力克服挑战，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用。

第一，坚持合作共赢，建设开放经济。金砖国家要坚定建设开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，促进贸易和投资自由化便利化，共同引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。要帮助新兴市场国家和发展中国家特别是非洲国家和最不发达国家有效参与国际产业分工，共享经济全球化红利。

第二，坚持创新引领，把握发展机遇。金砖国家要加大创新投入，实现新旧动能转换，全力推进结构性改革，深化国际创新交流合作，让科技进步惠及更多国家和人民。

第三，坚持包容普惠，造福各国人民。金砖国家要立足自身国情，将2030年可持续发展议程同本国发展战略深入对接，坚持以人民为中心，统筹经济、社会、环境发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感。要积极推动国际发展合作，加强对非合作，支持非洲发展，努力把金砖国家同非洲合作打造成南南合作的样板。

7月25日，国家主席习近平应邀出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表题为《顺应时代潮流 实现共同发展》的重要讲话。 新华社记者 王晔 摄

第四，坚持多边主义，完善全球治理。金砖国家要敦促各方切实遵守共同制定的国际规则，坚持大小国家一律平等。要倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，坚定支持多边贸易体制，继续推进全球经济治理改革，提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。

习近平指出，今年是中国改革开放40周年。40年来，中国走过了不平凡的历程，成功开辟了中国特色社会主义道路。中国人民在实现自身发展的同时，为人类和平与发展的崇高事业作出了重要贡献。我们将积极开展南南合作，努力为新兴市场国家和发展中国家共同发展创造更大机遇。我们将继续敞开大门搞建设，继续创造更具吸引力的投资环境，加强知识产权保护，主动扩大进口，继续大力推进“一带一路”建设，为各国经济社会发展、落实2030年可持续发展议程开辟新空间。

习近平指出，中国是非洲国家天然的好朋友、好兄弟、好伙伴，中非合作是南南合作的典范。今年9月，中方将和非洲国家共同举办中非合作论坛北京峰会，规划在更高质量、更高水平上实现中非合作共赢、共同发展。

习近平指出，经济合作是金砖合作最重要、成果最丰富的领域。工商界是金砖经济合作的主力军、生力军。在开创第二个“金色十年”过程中，工商界大有可为。希望各位企业家朋友充分发挥各自优势，勇于改革创新，兼顾经济和社会效益，促进五国互利共赢，实现共同发展。

习近平最后强调，金砖合作的历程，正是五国携手勇攀高峰、不断超越的历程。只要金砖国家携手同心，就能不断攀越险峰峭壁，登顶新的高峰、到达新的高度，为人类和平与发展的崇高事业作出新的更大的贡献！

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加。

多哥总统福雷、南非副总统马布扎、金砖国家工商部长及工商界人士共约1200人出席。

当地时间25日上午，习近平乘车离开比勒陀利亚，抵达约翰内斯堡，出席金砖国家领导人第十次会晤。



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