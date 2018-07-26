习近平在金砖国家工商论坛上的讲话（全文）

来源：新华网

新华社约翰内斯堡7月25日电 国家主席习近平25日应邀出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表题为《顺应时代潮流 实现共同发展》的重要讲话。讲话全文如下：

顺应时代潮流 实现共同发展——在金砖国家工商论坛上的讲话

（2018年7月25日，约翰内斯堡）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的拉马福萨总统，

尊敬的多哥总统福雷，

尊敬的马布扎副总统，

各位部长，

各位工商界朋友，

女士们，先生们，朋友们：

下午好！很高兴再次来到“彩虹之国”，同大家相聚在风景秀丽的约翰内斯堡。5年前，我担任中国国家主席之后出席的首场国际峰会，就是在德班举行的金砖国家领导人第五次会晤。3年前，就在这座会议中心，我同非洲各国领导人一道出席了中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

时隔近3年，再次踏上非洲大陆，我深切感受到非洲大陆的蓬勃发展、欣欣向荣。

2017年9月，在各方大力支持下，中国成功主办了金砖国家领导人厦门会晤。五国领导人一致决定深化战略伙伴关系，巩固经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作架构，确立“金砖+”合作理念，共同开创金砖合作第二个“金色十年”。

我听说，约翰内斯堡在恩古尼语中被称为“黄金之城”。在“黄金之城”勾画“金色十年”蓝图美景，再恰当不过了！我期待着同各位领导人一道，推动金砖合作从约翰内斯堡再出发，踏上新征程，完成新使命！

女士们、先生们、朋友们！

金砖机制的诞生和发展，是世界经济变迁和国际格局演变的产物。在第一个10年里，金砖合作乘势而起，亮点纷呈。五国秉持开放包容、合作共赢金砖精神，推动各领域务实合作不断深入，深化了团结互信，增进了五国人民福祉，拉紧了利益和情感纽带，为世界经济企稳复苏并重回增长之路作出了突出贡献。

当今世界正面临百年未有之大变局。对广大新兴市场国家和发展中国家而言，这个世界既充满机遇，也存在挑战。我们要在国际格局演变的历史进程中运筹金砖合作，在世界发展和金砖国家共同发展的历史进程中谋求自身发展，在“金色十年”里实现新的飞跃。

——未来10年，将是世界经济新旧动能转换的关键10年。人工智能、大数据、量子信息、生物技术等新一轮科技革命和产业变革正在积聚力量，催生大量新产业、新业态、新模式，给全球发展和人类生产生活带来翻天覆地的变化。我们要抓住这个重大机遇，推动新兴市场国家和发展中国家实现跨越式发展。

——未来10年，将是国际格局和力量对比加速演变的10年。新兴市场国家和发展中国家对世界经济增长的贡献率已经达到80%。按汇率法计算，这些国家的经济总量占世界的比重接近40%。保持现在的发展速度，10年后将接近世界总量一半。新兴市场国家和发展中国家群体性崛起势不可当，将使全球发展的版图更加全面均衡，使世界和平的基础更为坚实稳固。

——未来10年，将是全球治理体系深刻重塑的10年。世界多极化、经济全球化在曲折中前行，地缘政治热点此起彼伏，恐怖主义、武装冲突的阴霾挥之不去。单边主义、保护主义愈演愈烈，多边主义和多边贸易体制受到严重冲击。要合作还是要对立，要开放还是要封闭，要互利共赢还是要以邻为壑，国际社会再次来到何去何从的十字路口。全球治理体系的走向，关乎各国特别是新兴市场国家和发展中国家发展空间，关乎全世界繁荣稳定。

金砖国家要顺应历史大势，把握发展机遇，合力克服挑战，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用。

第一，坚持合作共赢，建设开放经济。开放合作是科技进步和生产力发展的必然逻辑。贸易战不可取，因为不会有赢家。经济霸权主义更要不得，因为这将损害国际社会共同利益，最终也将搬起石头砸自己的脚。

在世界经济经历深刻调整变革之时，只有开放才能使不同国家相互受益、共同繁荣、持久发展，才是各国应当作出的明智选择。金砖国家要坚定建设开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，促进贸易和投资自由化便利化，共同引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。要让经济全球化的正面效应更多释放出来，帮助新兴市场国家和发展中国家，特别是非洲国家和最不发达国家有效参与国际产业分工，共享经济全球化的红利。

第二，坚持创新引领，把握发展机遇。科技是第一生产力，为人类文明进步提供了不竭动力。人类曾经历农业文明、工业文明的数次飞跃，带来了社会生产力大发展，同时也伴生着蜕变的阵痛。今天，世界再次来到这样一个重要历史节点。在新一轮科技革命和产业变革大潮中，除旧布新必然导致产业变革，这个过程是艰难痛苦的。成功跨越蜕变，各国将得到发展新生机、新活力，给人民带来更好生活、更多福祉。

在新科技带来的新机遇面前，每个国家都有平等发展权利。潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰。我们能够做的和应该做的就是要抢抓机遇，加大创新投入，着力培育新的经济增长点，实现新旧动能转换。要全力推进结构性改革，消除一切不利于创新的体制机制障碍，充分激发创新潜能和市场活力。要树立全球视野，深化国际创新交流合作，发挥各自比较优势和资源禀赋，让科技进步惠及更多国家和人民。同时，我们要妥善化解信息化、自动化、智能化对传统产业的冲击，在培育新产业过程中创造新的就业机会。

第三，坚持包容普惠，造福各国人民。发展不平衡、不充分问题是各国面临的共同挑战。一方面，新兴市场国家和发展中国家同发达国家的南北差距仍很明显。另一方面，在各国内部，也都不同程度存在发展差距。

2030年可持续发展议程为国际社会提供了综合行动方案。金砖国家要立足自身国情，将2030年议程同本国发展战略深入对接，坚持以人民为中心，统筹经济、社会、环境发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感。要坚持人与自然和谐共生，推动国际社会全面落实《巴黎协定》，加快构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系。要积极推动国际发展合作，敦促发达国家履行官方发展援助承诺，增加对广大发展中国家的支持。

非洲是发展中国家最集中的大陆，也是全球最具发展潜力的地区。我们要加强对非合作，支持非洲发展，努力把金砖国家同非洲合作打造成南南合作的样板。具体合作中，应该结合自身实际，积极同非洲国家开展减贫、粮食安全、创新、基础设施建设、工业化等领域项目合作，帮助各国经济结构发展，为落实非盟《2063年议程》提供助力，让古老的非洲大地展现出旺盛生机活力。

第四，坚持多边主义，完善全球治理。良好稳定的外部环境，是所有国家发展的重要前提，对新兴市场国家和发展中国家来说更是如此。现行国际秩序并不完美，但只要它以规则为基础，以公平为导向，以共赢为目标，就不能随意被舍弃，更容不得推倒重来。

金砖国家要坚定奉行多边主义，敦促各方切实遵守共同制定的国际规则，坚持大小国家一律平等，大家的事商量着办，反对霸权主义和强权政治。要倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，积极参与斡旋解决地缘政治热点问题。要坚定支持多边贸易体制，继续推进全球经济治理改革，提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。不管是创新、贸易投资、知识产权保护等问题，还是网络、外空、极地等新疆域，在制定新规则时都要充分听取新兴市场国家和发展中国家意见，反映他们的利益和诉求，确保他们的发展空间。

女士们、先生们、朋友们！

今年是中国改革开放40周年。艰难困苦，玉汝于成。40年来，中国走过了不平凡的历程，成功开辟了中国特色社会主义道路。中国人民立足国情，放眼世界，既从悠久的中华文明中汲取智慧，又博采东西方各国之长，不断走向世界、融入世界，在实现自身发展的同时，为人类和平与发展的崇高事业作出了重要贡献。

作为世界最大的发展中国家，我们将牢牢把握时代发展脉搏，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，加快推进创新驱动发展战略，深入参与国际创新和技术合作，积极开展南南合作，努力为新兴市场国家和发展中国家共同发展创造更大机遇。

我们将继续敞开大门搞建设。在今年4月举行的博鳌亚洲论坛年会上，我宣布了一系列扩大开放新举措，这些举措正在快速落实。我们将继续创造更具吸引力的投资环境，加强同国际规则对接，增加透明度，坚持依法办事，鼓励竞争，反对垄断。我们将加强知识产权保护，加大执法力度，提高违法成本，鼓励企业间正常技术交流合作，保护所有企业合法知识产权。我们将主动扩大进口，促进经常项目收支平衡。

今年11月，中国将在上海举办首届中国国际进口博览会。这是中方坚定支持贸易自由化、主动向世界开放市场的重大举措，将为各方进入中国市场搭建新的平台。目前，已有130多个国家和地区、2800多家企业确认参加博览会，预计到会国内外采购商将超过15万人。欢迎金砖国家和非洲国家工商界朋友赴华参会，共襄盛举。

我们将继续大力推进“一带一路”建设，为各国经济社会发展、落实2030年议程开辟新空间。共建“一带一路”倡议秉持共商共建共享原则，源于中国，属于世界。我们真诚希望金砖国家、非洲国家、广大新兴市场国家和发展中国家加入共建“一带一路”伙伴网络，让共建“一带一路”成果惠及更多国家和人民。

中国是非洲国家天然的好朋友、好兄弟、好伙伴，中非合作是南南合作的典范。今年9月，中方将和非洲国家共同举办中非合作论坛北京峰会。这次峰会将以“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”为主题，重点是把中非共建“一带一路”、 2030年议程、《2063年议程》同非洲各国发展战略结合起来，在更高质量、更高水平上实现中非合作共赢、共同发展。

女士们、先生们、朋友们！

经济合作是金砖合作最重要、成果最丰富的领域。今年在各方共同努力下，金砖经济合作迈出新步伐。我们将共同建设金砖国家新工业革命伙伴关系，加强宏观经济政策协调，促进创新和工业化合作，联手加快经济新旧动能转换和转型升级。五国还在贸易便利化、服务贸易、电子商务、知识产权等方面深化合作，取得了积极成果。这些措施有利于我们在当今世界变局中抓住机遇、应对挑战，也有利于我们把金砖经济伙伴战略落到实处。

工商界是金砖经济合作的主力军、生力军。在开创第二个“金色十年”过程中，工商界大有可为。希望各位企业家朋友充分发挥各自优势，促进五国互利共赢，实现共同发展。希望你们勇于改革创新，敢于先行先试，为五国发展、为新兴市场国家和发展中国家共同发展闯出一片天地。希望你们密切结合人民实际需要，既追求经济效益，也注重社会效益，筑牢金砖合作民意基础。

女士们、先生们、朋友们！

今年是曼德拉先生诞辰100周年。他有一句名言：“攀上一座高山后，你会发现，还有更多的高山等着你去攀登。”金砖合作的历程，正是五国携手勇攀高峰、不断超越的历程。只要金砖国家携手同心，就能不断攀越险峰峭壁，登顶新的高峰、到达新的高度，为人类和平与发展的崇高事业作出新的更大的贡献！

谢谢大家。



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