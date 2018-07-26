“黄金之城”的“金砖色彩”

中国之声
当地时间25日至27日，金砖国家领导人第十次会晤将在南非约翰内斯堡举行。“黄金之城”约翰内斯堡进入了金砖时间。
会晤前夕正值南非“国父”曼德拉诞辰100周年纪念日，金砖会晤巧遇特别节庆，用南非人自己的话说，这是美好的巧合。喜上加喜，在金砖会议中心曼德拉广场，南非人开心的锣鼓敲打起来。
“彩虹之国”的欢庆
这不仅是南非人自己的欢庆，在媒体的报道画面中，欢庆的人群中不乏亚洲面孔，甚至还有中国的秧歌秀。
中国秧歌 （图片来源：中新社）
毫无违和感的画面，或许也在一个侧面体现着金砖精神，那就是融合与团结。
毫无违和感的画面，或许也在一个侧面体现着金砖精神，那就是融合与团结。
而另有一路人马也在约翰内斯堡践行着他们的融合与团结。峰会正式拉开序幕的前一天，中央广播电视总台的报道团队抵达会场，以一场新媒体的直播形式带着大家提前探访了会议现场、媒体中心。
三台记者探访截图画面
这也是中央电视台、中央人民广播电台、中国国际广播电台三台融合后首次在海外进行的直播节目。
三台记者探访截图画面
通过三台记者（从右到左：中央广电总台央视记者顾雪嘉、中央广电总台国广记者王薪、中央广电总台央广记者邢斯嘉）的联合探访，约翰内斯堡金砖峰会会场、媒体中心的长相，算是揭开了“面纱”：
会议前夕，安保人员就绪
媒体人的工作区，画风简单，几个大屏幕中播放的内容却不失信息感，从南非风情到政治经济，从金砖发展到行业合作，以及接下来重要论坛的同步直播，在这个媒体中枢中都可以网罗得到：
媒体中心
你言我语，众说金砖
记者拿到的峰会日程显示，习近平主席将在当地时间25日下午、北京时间25日夜间的金砖国家工商论坛发表演讲。出席此次论坛的金砖国家工商界人士对这次演讲有哪些期待呢？
中国建筑工程总公司副总经理郑学选接受央广记者邢斯嘉采访
中国建筑工程总公司副总经理郑学选接受记者采访时表示：
作为在全球100多个国家和地区开展经营的企业，我们直接经历并广泛受益于经济全球化。在全球形势发生深刻变化的今天，我们更加期待聆听习主席的讲话，期待他为新形势下金砖合作指明方向，为企业深入践行“一带一路”倡议指明方向。
作为东道国，南非舆论界又将如何期待此次约翰内斯堡金砖峰会？
Oupa，是一位64岁的南非比勒陀利亚居民，采访中偶遇这位“时事通”风格的南非老者，他关心时事、客观健谈的风格给记者留下了深刻的印象。
“时事通”比勒陀利亚居民Bogaosi Oupa Magano
和记者聊起中国、金砖国家的时候，Oupa显得更加兴致勃勃，不时还做着手掌交叉、一拍即合的手势。这个手势或许可以理解为相互融合。
中国领导人的到访，让我想到我非常敬佩的中国发展速度，中国不依附于人，不照搬别人的道路，独立自主地选择符合自己发展道路的精神；更可贵的，它不把自己的模式强加给别人，与其他国家平等相待。这也是为什么我喜欢中国的原因。而现在南非需要改变和发展，这时有几个同样寻求发展的伙伴告诉你我们互相支持，通力合作，为什么不呢？这就是当今需要的关系，相互成就。我相信，金砖国家的方式会使我们的下一代更好地与这个世界融合，同时更好地把握自己的命运。
非洲谚语说，“一个人走，可以走得很快；一群人一起走，能够走得很远”。或许Oupa相信的更好的未来就是这样力行致远而来的。
相比于Oupa的感性，来自南非商业新闻的资深记者马克西姆则更相信数字。
南非2010年加入金砖行列后，与金砖国家间的贸易大幅度提升，从低于10亿美元升到至少20亿美元，增进了与各金砖国家的合作，其中当然包括中国。中国倡议的“一带一路”也是直接推动参与其中国家的发展。这次习主席再次访问南非，我们还会关注的是可持续发展目标。如何继续推进国家间的合作共赢。
加强金砖合作反映出各国领导人的全球眼光。我们共同维护全球化，促进包容性增长，建立和完善产业链，取得更多发展成果，惠及各国人民。金砖合作是属于世界的平台，将为世界各国在融合发展、城镇化进程等方面带来改变。
在此次金砖峰会会场约翰内斯堡桑顿会议中心附近，记者前期探访时看到这样的画面：
工程人员正在悬挂巨型条幅
当地工程人员在高高的脚手架下一步一步攀登作业，这个画面让记者联想到的是，它或许和当前金砖国家合作、践行的发展过程相似——一步一步搭好构架，一步一步攀登，一步一步规划巨大图景，一步一步把图景变为现实……
记者：马闯、刘会民、邢斯嘉
编辑：马文佳、杨森