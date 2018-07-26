深化双边关系的重要访问——南非各界高度评价习近平主席访问成果

来源：新华网

新华社约翰内斯堡７月２５日电（记者荆晶 王小鹏 卢朵宝）在中国国家主席习近平对南非共和国进行国事访问之际，南非各界普遍认为，习主席此次访问对深化双边关系意义重大，将推动南中关系迈上新台阶。

南非主流报纸《星报》２４日刊登头版文章《习主席在金砖峰会前来到这里》。文章用“为南非带来了进一步加强与中国战略关系的黄金机会”高度评价此访。

同一天，南非《比勒陀利亚新闻报》援引约翰内斯堡大学孔子学院联合主任戴维·莫尼耶的话报道，习主席此次访问为南非进一步深化与中国的战略关系提供了绝佳机会。莫尼耶特别谈到，双方应加强高等院校之间的紧密合作。

南非总统府２４日发表推特说，这次国事访问是“在南非和中国加强具有战略意义和历史意义的政治、经济、社会和国际伙伴关系的背景下”进行的。

南非政治分析家索玛多达·费肯尼在接受新华社记者采访时说，南非和中国均为金砖成员国，双边政治互动频繁，在联合国安理会和其他多边活动中保持了密切合作，“习近平主席此次访问进一步增强了南中双边关系”。

南非总统办公室发言人库塞拉·迪科表示，南非和中国传统友好，近年来两国战略合作不断增强。他高度评价南中双边关系从伙伴关系提升为战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系，“这是最高级别的外交关系之一”。

在南非政治分析家沙德拉克·戈托看来，习主席此访对推动双边关系发展意义重大，“其重要性将体现在方方面面”。

“中非治国理政与外交政策”项目资深研究员库布斯·范施塔登表示，南中合作基础稳健，今年是南中建交２０周年，两国还将于９月共同主持中非合作论坛北京峰会，习主席此访是深化双边关系的重要一步。

德勤会计师事务所新兴市场与非洲部门总经理马丁·戴维斯认为，中国如今在国际上竞争力和创新能力越来越强，南中两国关系近年来也正在从政治层面向文化、人文领域扩展，未来希望看到更多中国公司到南非投资。

“习主席的访问对于加强金砖合作机制以及南非的未来发展都是一件好事。”南非标准银行集团首席执行官西姆·查巴拉拉认为，这次访问也将进一步促进非洲大陆与中国之间的贸易和投资。（网站首页图：新华社图片）



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