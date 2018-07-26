辛识平：中非合作，撸起袖子加油干

来源： 新华网

新华社北京７月２５日电 题：中非合作，撸起袖子加油干

辛识平

在非洲卢旺达，有这样一家工厂：８０００平方米的厂房里，上千名当地员工忙着工作，墙上被译成英文和卢旺达语的“撸起袖子加油干”海报格外醒目。这家由中国人创办的服装厂，给当地人民带来新的希望。

“是的！撸起袖子加油干！”服装厂人事经理埃里克松·恩达吉吉马纳边说边做出撸袖子的动作。这个３２岁的卢旺达小伙子从辅工干起，逐步成长为一名管理人员，实现了自己人生的一个奋斗目标。

在坦桑尼亚莫罗戈罗省，３４岁的农民库尔瓦·阿卜杜拉凭借中国农业专家提供的先进耕种技术，在短短３年内就将自家的玉米产量翻了好几倍，告别又黑又闷的茅草屋，第一次住进了砖房。

在肯尼亚，每年６月原是蒙巴萨的旅游淡季，但是蒙内铁路的通车将这座海滨城市的淡季变成了旺季。作为“一带一路”倡议的重点合作项目，蒙内铁路在今年６月通车一周年之际，已累计发送旅客近１３５万人次，不仅改变了肯尼亚人民的生活，也激活了整个东非的交通乃至商业版图。

“精准扶贫”“一带一路”“命运共同体”……行走在广袤的非洲大陆上，你总能刷出中国理念的存在感。奋斗者的心声，发展的经验，来自东方的智慧，就像一粒粒种子，在这片土地上播撒着希望与机遇。

无须更多语言，只要将目光投向一条条笔直通达的公路，一个个热火朝天的建筑工地，一张张淳朴而真诚的笑脸，你就能懂得中非“真诚伙伴”的深刻内涵，就会理解“合作共赢”的现实意义。

爱人者，人恒爱之。此次非洲之行，习近平主席受到了热情似火的欢迎。欢快的鼓点，动人的舞姿，表达着非洲人民对中非友谊与合作的热烈向往。塞内加尔总统萨勒直抒胸臆：“我想对习主席、对中国人民说，塞内加尔人民尊重你们、敬重你们”。卢旺达总统卡加梅盼望“同中方交流治国理政经验”。南非总统拉马福萨则对“一带一路”寄予厚望。就连美国有线电视新闻网采访的西方专家也承认，中国在非洲之所以广受欢迎，“独特之处在于对所有国家平等相待”。

非洲谚语说，“每个人都是他人的慰藉”。中国人则说“我为人人，人人为我”。携起手来，撸起袖子加油干，中非合作将写下更多精彩故事。（网站首页图：新华网图片）



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