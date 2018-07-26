【央视快评】开创新时代中国特色社会主义新境界 ——写在习近平总书记“7·26”重要讲话一周年

来源：央视网

一年前的7月26日，党中央举办省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的十九大”专题研讨班，习近平总书记在开班式上发表了重要讲话。

一年后的今天，重温习近平总书记的重要讲话，令我们感到指导性针对性格外之强。习近平总书记的重要讲话，站在时代和历史高度，提出了一系列新的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措，深刻回答了我们党在新的历史条件下举什么旗、走什么路等重大问题，充分体现了我们党在新时代毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义的坚定信念和强大定力。

审天下势以应天下物。中国特色社会主义是我们党在不断开拓中探索出的成功之路。她承载了共产党人的伟大理想和时代追求，充分体现了党和人民90多年来不懈奋斗的根本成就，囊括了改革开放40年来党的全部理论和实践的主题。可以说，坚持和发展中国特色社会主义是我们党永远的旗帜。

凡是过往，皆为序章。习近平总书记一再告诫：“在新的时代条件下，我们要进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，仍然需要保持和发扬马克思主义政党与时俱进的理论品格，勇于推进实践基础上的理论创新。”在新的历史阶段坚持和发展中国特色社会主义，全党同志必须将习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实，真正做到扎根在思想中，体现在行动中，落实在工作中。

办好中国的事，关键在党。中国特色社会主义进入新时代，面对世情国情党情的新变化，我们面临着许多具有新的历史特点的伟大斗争，只有进一步把党建设好，确保党永葆旺盛生命力和强大战斗力，我们党才能团结带领人民有力应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，在中国特色社会主义的这场大考中向人民交出优异的时代答卷。

“志行万里者，不中道而辍足。”历史和实践一再证明，只有社会主义才能救中国，只有中国特色社会主义才能发展中国。我们要不忘初心、牢记使命、继续前进。全党同志要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，以更饱满的精神状态、更宽广的历史视野、更深沉的家国情怀，奋力开创新时代中国特色社会主义的新境界。

央视评论员