自习课｜重温习近平主席的“金砖”寄语

新华社记者姚大伟摄

金砖国家是新兴市场国家和发展中国家的领头羊，也是二十国集团重要成员。我们要顺应历史潮流，把握国际大势，加强协调和配合，共同把金砖国家和二十国集团这两个重要平台建设好、维护好、发展好，推动新兴市场国家和发展中国家在国际事务中发挥更大作用。

——2016年9月4日，习近平在杭州出席金砖国家领导人非正式会晤时指出