自习课｜重温习近平主席的“金砖”寄语

新华视界
独木不成林。在经济全球化深入发展的时代条件下，金砖国家发展不能独善其身，必须在谋求本国发展的同时促进各国共同发展。 ——2013年3月27日，习近平在南非德班出席金砖国家领导人第五次会晤时的主旨讲话
独木不成林。在经济全球化深入发展的时代条件下，金砖国家发展不能独善其身，必须在谋求本国发展的同时促进各国共同发展。
——2013年3月27日，习近平在南非德班出席金砖国家领导人第五次会晤时的主旨讲话
新华社记者李涛摄
面对各种风险和挑战，金砖国家要凝聚在重大问题上的共识，加强团结合作。
——2013年9月5日，习近平在圣彼得堡出席金砖国家领导人非正式会晤时强调
新华社记者兰红光摄
金砖国家合作是不断前进的历史进程。我们要在总结经验的基础上，规划新的合作蓝图。
——2014年7月15日，习近平在巴西福塔莱萨出席金砖国家领导人第六次会晤时的讲话
新华社记者李学仁摄
金砖国家合作要做到政治和经济“双轮”驱动，既做世界经济动力引擎，又做国际和平之盾，深化在国际政治和安全领域协调和合作，捍卫国际公平正义。
——2014年11月15日，习近平在澳大利亚布里斯班出席金砖国家领导人非正式会晤时强调
新华社记者庞兴雷摄
越是在困难的时候，越要坚定信心。应该看到，任何进步都不是直线的，有曲折也有反复。尽管会有这样那样的困难，但金砖国家拥有丰富自然和人力资源、广阔国内市场、巨大发展潜力、充裕政策空间，上升趋势不会改变。
——2015年7月9日，习近平在俄罗斯乌法出席金砖国家领导人第七次会晤时的讲话
新华社记者饶爱民摄
真金不怕火炼。伙伴的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行。只要我们坚定信心、加强协调，我们的合作就一定能乘风破浪、穿云破雾，让世界对金砖国家的成色有新的认识。
——2015年11月15日，习近平在土耳其安塔利亚出席金砖国家领导人非正式会晤时的讲话
新华社记者姚大伟摄
金砖国家是新兴市场国家和发展中国家的领头羊，也是二十国集团重要成员。我们要顺应历史潮流，把握国际大势，加强协调和配合，共同把金砖国家和二十国集团这两个重要平台建设好、维护好、发展好，推动新兴市场国家和发展中国家在国际事务中发挥更大作用。
——2016年9月4日，习近平在杭州出席金砖国家领导人非正式会晤时指出
新华社记者谢环驰摄
经过10年发展，金砖国家合作已经是枝繁叶茂、树大根深。我们完全有能力化挑战为机遇，化压力为动力，同舟共济，共克时艰。我们要贡献金砖国家的智慧和力量，携手寻找应对之道。
——2016年10月16日，习近平在印度果阿出席金砖国家领导人第八次会晤时的讲话
新华社记者张铎摄
金砖国家要发扬开放包容、合作共赢的伙伴精神，加强团结合作，维护共同利益，谋求联动发展。
——2017年7月7日，习近平在德国汉堡主持金砖国家领导人非正式会晤时强调
新华社记者张铎摄
世界格局深刻复杂变化的背景下，金砖合作显得更加重要。我们应该再接再厉，全面深化金砖伙伴关系，开启金砖合作第二个“金色十年”。
——2017年9月4日，习近平在厦门主持金砖国家领导人第九次会晤时强调