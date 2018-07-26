掷地有声！习近平金砖国家工商论坛十大金句

人民日报

7月25日，国家主席习近平应邀出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表题为《顺应时代潮流 实现共同发展》的重要讲话。

“金砖国家要旗帜鲜明反对单边主义和保护主义”“贸易战不可取，因为不会有赢家”“我们将继续敞开大门搞建设”……这些金句掷地有声，一起收藏！

1、贸易战不可取，因为不会有赢家

贸易战不可取，因为不会有赢家。经济霸权主义更要不得，因为这将损害国际社会共同利益，最终也将搬起石头砸自己的脚。

2、只有开放才能使不同国家相互受益、共同繁荣、持久发展

在世界经济经历深刻调整变革之时，只有开放才能使不同国家相互受益、共同繁荣、持久发展，才是各国应当作出的明智选择。

3、金砖国家要旗帜鲜明反对单边主义和保护主义

金砖国家要坚定建设开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，促进贸易和投资自由化便利化，共同引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

4、要让经济全球化的正面效应更多释放出来

要让经济全球化的正面效应更多释放出来，帮助新兴市场国家和发展中国家，特别是非洲国家和最不发达国家有效参与国际产业分工，共享经济全球化的红利。

5、潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰

潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰。我们能够做的和应该做的就是要抢抓机遇，加大创新投入，着力培育新的经济增长点，实现新旧动能转换。

6、现行国际秩序不能随意被舍弃，更容不得推倒重来

现行国际秩序并不完美，但只要它以规则为基础，以公平为导向，以共赢为目标，就不能随意被舍弃，更容不得推倒重来。

7、在制定新规则时都要充分听取新兴市场国家和发展中国家意见

不管是创新、贸易投资、知识产权保护等问题，还是网络、外空、极地等新疆域，在制定新规则时都要充分听取新兴市场国家和发展中国家意见，反映他们的利益和诉求，确保他们的发展空间。

8、我们将继续敞开大门搞建设

我们将继续敞开大门搞建设。我们将继续创造更具吸引力的投资环境，加强同国际规则对接，增加透明度，坚持依法办事，鼓励竞争，反对垄断。我们将加强知识产权保护，加大执法力度，提高违法成本，鼓励企业间正常技术交流合作，保护所有企业合法知识产权。我们将主动扩大进口，促进经常项目收支平衡。

9、“一带一路”倡议源于中国，属于世界

共建“一带一路”倡议秉持共商共建共享原则，源于中国，属于世界。我们真诚希望金砖国家、非洲国家、广大新兴市场国家和发展中国家加入共建“一带一路”伙伴网络，让共建“一带一路”成果惠及更多国家和人民。

10、中非合作是南南合作的典范

中国是非洲国家天然的好朋友、好兄弟、好伙伴，中非合作是南南合作的典范。

来源：人民日报客户端，整理：刘杰、裴苒迪、陈露

本期编辑：胡洪江、蒋川