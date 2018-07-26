2018-07-26 13:25:47 中国之声

当地时间25日下午，北京时间25日晚，金砖国家工商论坛在南非约翰内斯堡举行。国家主席习近平应邀出席论坛，并发表题为《顺应时代潮流实现共同发展》的重要讲话。除东道主南非的总统拉马福萨以外，多哥总统福雷、南非副总统马布扎、金砖国家工商部长及工商界人士共约1200人出席。

在讲话中，习近平主席强调，金砖国家要顺应历史大势，坚持合作共贏、创新引领、包容普惠、多边主义，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用。这引起现场与会嘉宾的强烈共鸣。在不到半个小时的讲话过程中，现场多次响起热烈的掌声。

习近平主席在讲话中具体阐述了哪些观点？为什么能引起如此热烈的反响？下面让我们来共同学习一下讲话内容吧！

金砖国家工商论坛现场，为何响起多次掌声？

7月25日，国家主席习近平应邀出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表题为《顺应时代潮流实现共同发展》的重要讲话。新华社记者李涛摄

习近平主席讲话的地点位于约翰内斯堡杉藤国际会议中心。3年前，习近平主席曾在这里同非洲各国领导人一道，出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。在讲话伊始，习近平主席首先回顾了5年前和3年前两次来到南非的经历，说再次踏上非洲大陆，深切感受到非洲大陆的蓬勃发展、欣欣向荣。短短几句，让人倍感亲切，瞬间拉近了与听众的距离。

去年9月，金砖国家领导人厦门会晤开启了金砖合作第二个“金色十年”。如今在“黄金之城”，要再次勾画“金色十年”蓝图美景。接下来的十年里，金砖国家如何实现新的飞跃？习近平主席对未来10年的世界形势作出三点重要论断：

1、未来10年，将是世界经济新旧动能转换的关键10年；

2、未来10年，将是国际格局和力量对比加速演变的10年；

3、未来10年，将是全球治理体系深刻重塑的10年。

正是基于这种判断，习近平主席进一步指出，金砖国家要顺应历史大势，把握发展机遇，合力克服挑战，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用。为此，他提出金砖合作的四点建议：

1、坚持合作共赢，建设开放经济；

2、坚持创新引领，把握发展机遇；

3、坚持包容普惠，造福各国人民；

4、坚持多边主义，完善全球治理。

7月25日，国家主席习近平应邀出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表题为《顺应时代潮流实现共同发展》的重要讲话。新华社记者王晔摄

作为世界最大的发展中国家，中国在实现自身发展的同时，也为人类和平与发展的崇高事业作出了重要贡献。在未来的发展过程中，中国如何为新兴市场国家和发展中国家共同发展创造更大机遇？习近平主席还向外界阐述了中国的发展理念。

“我们将继续敞开大门搞建设；我们将继续大力推进“一带一路”建设，为各国经济社会发展、落实2030年议程开辟新空间。”

这是中国向金砖国家、非洲国家、广大新兴市场国家和发展中国家，也是向世界作出的庄严承诺。

在这部分讲话中，习近平主席还提到了今年即将在中国举办的两个会议——9月的中非合作论坛北京峰会和11月的首届中国国际进口博览会。其中，目前已有130多个国家和地区、2800多家企业确认参加首届中国国际进口博览会，预计到会国内外采购商将超过15万人。相信两次会议定会为进一步开展南南合作，促进各国经济社会发展提供更多机遇。

经济合作是金砖合作最重要、成果最丰富的领域。工商界是金砖经济合作的主力军、生力军。习近平主席认为，在开创第二个“金色十年”过程中，工商界大有可为。在讲话最后，他向工商界提出了几点希望：

1、充分发挥各自优势，促进五国互利共赢，实现共同发展；

2、勇于改革创新，敢于先行先试，为五国发展、为新兴市场国家和发展中国家共同发展闯出一片天地；

3、密切结合人民实际需要，既追求经济效益，也注重社会效益，筑牢金砖合作民意基础。

习近平主席在金砖国家工商论坛上发表的重要讲话中，还有这些金句直抵人心，值得收藏！

1、约翰内斯堡在恩古尼语中被称为“黄金之城”。在“黄金之城”勾画“金色十年”蓝图美景，再恰当不过了！

2、要合作还是要对立，要开放还是要封闭，要互利共赢还是要以邻为壑，国际社会再次来到何去何从的十字路口。

3、贸易战不可取，因为不会有赢家。经济霸权主义更要不得，因为这将损害国际社会共同利益，最终也将搬起石头砸自己的脚。

4、在新一轮科技革命和产业变革大潮中，除旧布新必然导致产业变革，这个过程是艰难痛苦的。成功跨越蜕变，各国将得到发展新生机、新活力，给人民带来更好生活、更多福祉。

5、在新科技带来的新机遇面前，每个国家都有平等发展权利。潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰。

6、现行国际秩序并不完美，但只要它以规则为基础，以公平为导向，以共赢为目标，就不能随意被舍弃，更容不得推倒重来。

7、金砖国家要坚定奉行多边主义，敦促各方切实遵守共同制定的国际规则，坚持大小国家一律平等，大家的事商量着办，反对霸权主义和强权政治。

8、金砖合作的历程，正是五国携手勇攀高峰、不断超越的历程。只要金砖国家携手同心，就能不断攀越险峰峭壁，登顶新的高峰、到达新的高度，为人类和平与发展的崇高事业作出新的更大的贡献！

记者：马闯、刘会民、邢斯嘉

编辑：马文佳、杨森

图片：新华社