敞开大门搞建设！习近平在金砖国家工商论坛谈到10件大事

2018-07-26 13:20:29 人民日报官微
国家主席习近平25日应邀出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表重要讲话。在讲话中，习近平明确表态“我们将继续敞开大门搞建设”，“将共同建设金砖国家新工业革命伙伴关系”。
如何敞开大门搞建设，金砖合作下一步具体怎么推进？习近平在讲话中谈到了10件事。
1.坚定支持多边贸易体制
要坚定支持多边贸易体制，继续推进全球经济治理改革，提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。
2.努力把金砖国家同非洲合作打造成南南合作的样板
具体合作中，应该结合自身实际，积极同非洲国家开展减贫、粮食安全、创新、基础设施建设、工业化等领域项目合作，帮助各国经济结构发展，为落实非盟《2063年议程》提供助力。
3.推动国际社会全面落实《巴黎协定》
要坚持人与自然和谐共生，推动国际社会全面落实《巴黎协定》，加快构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系。
4.将继续大力推进“一带一路”建设
我们将继续大力推进“一带一路”建设，为各国经济社会发展、落实2030年议程开辟新空间。共建“一带一路”倡议秉持共商共建共享原则，源于中国，属于世界。
5.继续创造更具吸引力的投资环境
我们将继续创造更具吸引力的投资环境，加强同国际规则对接，增加透明度，坚持依法办事，鼓励竞争，反对垄断。
6.保护所有企业合法知识产权
我们将加强知识产权保护，加大执法力度，提高违法成本，鼓励企业间正常技术交流合作，保护所有企业合法知识产权。