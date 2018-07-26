保持艰苦奋斗的前行姿态

●艰苦奋斗精神彰显着人民军队鲜明的本色，镌刻着人民军队成长的铿锵足迹，蕴含着人民军队发展的制胜密码

井冈山斗争时期，红军生活异常艰苦，吃的是红米饭，喝的是南瓜汤，穿的是破衣裳，住的是茅草房，缺医少药，缺枪少弹，作战频繁。但红军将士没有被困难吓倒，始终保持着高昂士气，以顽强的意志坚持斗争。没有食盐就用墙土熬硝盐，没有军服就自己纺线做衣服，没有药品就自己采药办医院，没有工厂就用土法修枪械。当时，战士们创作了这样一首歌谣：“深山岩洞是我房，青枝绿叶是我床，红薯葛根是我粮，一心跟着共产党，哪怕敌人再围剿，头断血流不投降，只要坚持干到底，总有一天见太阳”。凭借艰苦奋斗的革命精神，红军官兵浴血奋战，一次又一次粉碎国民党军队的“围剿”，保卫了根据地，壮大了革命力量。

纵观人民军队发展壮大的漫漫征程，艰苦奋斗的革命精神犹如一根红线贯穿其中。从井冈山的“红米饭、南瓜汤”，到长征路上“啃树皮、嚼草根”；从延安时期的“住窑洞、开荒山”，到解放战争时期的“小米加步枪”；从志愿军战士的“一把炒面一把雪”，到戍边将士的“战风雪、斗严寒、抗缺氧”……无论面对多么匮乏的物质条件、多么恶劣的自然环境、多么严峻的斗争形势，广大官兵始终以革命乐观主义对待困境，以百折不挠的奋斗精神克服困难，谱写出一曲曲惊天地泣鬼神的壮丽凯歌。

艰苦奋斗已经融入我军血脉，成为我军克敌制胜的传家法宝。艰苦奋斗精神彰显着人民军队鲜明的本色，镌刻着人民军队成长的铿锵足迹，蕴含着人民军队发展的制胜密码，使人民军队从胜利走向胜利。当前，军队建设既面临着难得的机遇，又面临着严峻的挑战，大量新情况新问题新矛盾，迫切需要我们大力发扬艰苦奋斗精神，万众一心攻坚克难，勇往直前。

传承艰苦奋斗红色基因，就要像革命先辈那样不畏艰难，一往无前。长征途中，红军将士身穿单衣翻越“只见人上去，不见人下来”的雪山，高山反应强烈，挪动一步都十分困难。过草地时，粮食吃没了就吃野菜草根，野菜草根吃没了就煮皮带和马鞍皮。然而，条件越艰苦，红军将士的革命斗志就越旺盛；环境越险恶，他们的战斗热情就越高涨。正是因为“红军不怕远征难”，才能跨过滔滔急流、征服皑皑雪山、穿越茫茫草地，克服千难万险，从苦难走向辉煌。实现党在新时代的强军目标，全面建成世界一流军队，绝不是轻轻松松就能实现的，在前进的道路上还有许多“险滩”“暗礁”，需要我们奋勇跨越。只有像革命先辈那样信念如磐、意志如铁，方能披荆斩棘，一往无前。

传承艰苦奋斗红色基因，就要像革命先辈那样奋发图强。上个世纪50年代，西南军区工兵部队奉命修筑康藏公路。面对地势奇险、巨石嶙峋、终年积雪的作业条件，筑路官兵以大无畏的英雄气概，战风雪、斗严寒、破峭壁、炸巨石，闯关夺隘，顽强拼搏，战胜高原缺氧、寒冷、断粮等重重困难，打通了入藏门户二郎山，修筑了一条长达2000多公里的天路。在老一代革命战士面前，没有克服不了的困难，没有完成不了的任务。深入推进国防和军队建设，唯有勇于应对挑战，迎难而上，敢于担当，才能拓荒奠基，开新图强，成就梦想。

传承艰苦奋斗红色基因，就要像革命先辈那样勤俭节约。当年，爱国将领续范亭在延安第一次见到朱德时，非常惊讶。他根本没想到，身经百战、威震敌胆的八路军总司令，竟然穿着粗布衣衫，与普通的庄稼汉没有两样。为此，他赋诗一首：“敌后撑持不世功，金刚百炼一英雄。时人未识将军面，朴素浑如田舍翁。”这是人民军队艰苦朴素的真实写照。而今虽然时代进步了，物质条件好了，但勤俭节约的优良作风不能丢。“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢”。要向朱老总等老一辈革命家学习，工作上高标准，生活上低标准，不讲排场，不比奢华，不攀气派，以清廉为贵，以朴素为美，以节俭为荣，低调简约，务实节俭。

新时代是奋斗者的时代。惟奋斗者进，惟奋斗者强，惟奋斗者胜。习主席指出：“只有奋斗的人生才称得上幸福的人生。”强军兴军的重任，已经历史地落在我们肩上，容不得半点懈怠，必须高扬艰苦奋斗之帆，紧握艰苦奋斗之桨，加满油，把稳舵，鼓足劲，“撸起袖子加油干”，逢山开路，遇河架桥，努力创造出无愧于时代、无愧于历史、无愧于人民的新作为、新辉煌。

（作者单位：陆军步兵学院石家庄校区）