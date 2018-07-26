作者：北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心 执笔：韩振峰

2017年10月31日，习近平总书记带领中共中央政治局常委专程从北京前往上海和浙江嘉兴，瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船。他强调，要结合时代特点大力弘扬“红船精神”。习近平总书记关于“红船精神”的重要论述，宣示了新时代中国共产党人不忘初心、牢记使命的坚定政治信念，表达了以习近平同志为核心的党中央决心继承“红船精神”、始终走在时代前列的崇高历史担当和时代责任。

浙江嘉兴南湖，党员干部手擎党旗与红船合影留念。光明日报记者 郭俊锋摄/光明图片

深刻理解“红船精神”的科学内涵

早在2005年6月21日，时任浙江省委书记的习近平同志就在光明日报发表《弘扬“红船精神”走在时代前列》的重要文章，明确提出“红船精神”的概念并系统阐释了“红船精神”的深刻内涵和时代价值。习近平总书记指出，开天辟地、敢为人先的首创精神，坚定理想、百折不挠的奋斗精神，立党为公、忠诚为民的奉献精神，是中国革命精神之源，也是“红船精神”的深刻内涵。“红船精神”内涵深刻、思想深邃、历久弥新，是中国共产党人薪火相传的精神源泉、红色基因。

开天辟地、敢为人先的首创精神，体现的是中国共产党创建时期共产党人立志改变旧世界、建设新中国的坚强决心和崇高追求；坚定理想、百折不挠的奋斗精神，体现的是中国共产党人始终如一的坚定信仰和理想追求；立党为公、忠诚为民的奉献精神，体现的是中国共产党人的政治立场、价值取向和根本宗旨。

7月11日，山东滨州沾化区冯家镇渔船停靠点，冯家镇海上党支部“送学小分队”成员崔浩（左一）在为渔民党员讲解党章。王建彬摄/光明图片

从本质上来说，“红船精神”体现和昭示了中国共产党的初心和使命。不忘初心，方得始终。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。“红船”是体现共产党“初心”的“母亲船”，产生于这条“母亲船”的“红船精神”是我们党的“初心”之根、是党的先进性之源。习近平总书记指出：“‘红船精神’正是中国革命精神之源：中国共产党历史上形成的优良传统和革命精神，无不与之有着直接的渊源关系。”小小红船承载千钧，播下了中国革命的火种，开启了中国共产党的跨世纪航程，由此开始“中国共产党引领革命的航船，劈波斩浪，开天辟地，使中国革命的面貌焕然一新”。

习近平总书记指出，建党时的每件文物都十分珍贵、每个情景都耐人寻味，我们要经常回忆、深入思索，从中解读我们党的初心。他还强调：“事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变”“只有不忘初心、牢记使命、永远奋斗，才能让中国共产党永远年轻”“唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前”。

准确把握“红船精神”的历史地位

“红船精神”是中国共产党的精神原点，在引领中国革命、建设和改革伟大事业的历程中，发挥了无与伦比的重大作用，具有十分重要的历史地位。

“红船精神”是重要精神丰碑。“红船劈波行，精神聚人心。”习近平总书记指出，“红船所代表和昭示的是时代高度，是发展方向，是奋进明灯，是铸就在中华儿女心中的永不褪色的精神丰碑。”把“红船精神”比喻为“精神丰碑”是对“红船精神”历史地位的形象概括。习近平总书记指出：“红船，见证了中国历史上开天辟地的大事变，成为中国革命源头的象征”“南湖红船点燃的星星之火，形成了中国革命的燎原之势，使四海翻腾，五岳震荡”。

正因为有了“红船精神”这座精神丰碑，党的事业才有了“引航灯”，有了前进方向。“红船精神”同我们党后来形成的井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神等一道，“共同构成我们党在前进道路上战胜各种困难和风险、不断夺取新胜利的强大精神力量和宝贵精神财富”。

“红船精神”是强大思想武器。发展是解决我国一切问题的基础和关键。实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦，必须始终把发展作为党执政兴国的第一要务。习近平总书记指出：“‘红船精神’是激励我们把握发展这一时代主题和党执政兴国第一要务，大胆探索、创新创业的强大思想武器。”

当今世界正处于深刻变化之中，综合国力的竞争日趋激烈，我国决胜全面建成小康社会的进程中也出现了许多前所未有的新情况、新问题。“红船精神”昭示我们，在全面建成小康社会、推进新时代中国特色社会主义的过程中，我们不能因循守旧，僵化保守，而必须敢为人先、开拓进取，以改革创新精神永葆党的生机和活力。中国特色社会主义进入新时代，我们要继续坚持和发扬“红船精神”，自觉克服安于现状、不思进取的思想观念，用创新的思想观念谋划工作，解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，不断推进新时代中国特色社会主义伟大事业。

“红船精神”是强大精神支柱。坚定共产主义理想信念是“红船精神”所蕴含的远大奋斗目标和崇高价值取向。习近平总书记指出：“‘红船精神’是鼓舞我们坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，不畏艰险、艰苦奋斗的强大精神支柱。”

决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦是一项前无古人的创新性事业，也是一项空前艰巨的宏图伟业。面对前进道路上可能遇到的重重困难和各种风险，我们必须继续发扬“红船精神”，坚定理想信念，增强忧患意识，既要树立远大理想又要制定近期目标，既要保持志存高远又要做到脚踏实地，在推进事业发展过程中不断谱写全面建成小康社会、加快推进新时代中国特色社会主义事业新篇章。

“红船精神”是强大道德力量。中国共产党作为马克思主义政党，自诞生之日起就以践行全心全意为人民服务为根本宗旨。坚持立党为公、执政为民，始终保持党同人民群众的血肉联系，是马克思主义政党与生俱来的政治品质和价值追求，是衡量党的先进性的根本标尺，也是“红船精神”的本质要求。习近平总书记指出：“‘红船精神’是鞭策我们牢记立党为公、执政为民本质要求和全心全意为人民服务的根本宗旨，求真务实、一心为民的强大道德力量。”

中国特色社会主义进入新时代，党的先进性和纯洁性能否始终保持，党的执政地位能否不断巩固，根本在于人民群众对党的信赖和拥护，而这又取决于我们党能否始终践行立党为公、执政为民的本质要求，取决于党能否始终团结带领人民群众求真务实、真抓实干。为此，我们必须继续发扬“红船精神”，始终坚持人民利益高于一切的价值要求，真正干出有利于党和人民事业的政绩。

大力弘扬“红船精神”的时代价值

弘扬首创精神，推进党的事业不断创新。中国共产党是具有开天辟地、敢为人先首创精神的党。“红船精神”既是早期中国共产党人靠着开天辟地、敢为人先精神在中国大地创立无产阶级政党的必然结果，也是中国共产党人决心以开天辟地、敢为人先首创精神始终站在历史和时代发展潮头的历史宣言。党正是顺应历史发展和时代进步潮流、勇立社会历史发展的潮头，在南湖红船上宣告成立，从此使中国革命历史翻开了崭新的一页。南湖红船点燃的星星之火，形成了中国革命的燎原之势。自此开始，开天辟地、敢为人先的首创精神便成为我们党推进不同时期革命、建设和改革事业不断发展的强大精神动力。

弘扬奋斗精神，推进党的事业破浪前进。中国共产党是具有坚定理想、百折不挠奋斗精神的党。革命理想高于天。中国共产党的诞生，使中国革命从此有了坚定的理想信念和强大的精神支柱。当初，党的“一大”会议在白色恐怖中召开，由上海转至浙江嘉兴，在南湖红船上完成缔造中国共产党的使命，靠的是坚定的理想信念和百折不挠的革命精神；其后，我们党在长期艰苦卓绝的奋斗中，“不管风吹浪打，不怕急流险滩，始终坚定自己的理想和信念，以压倒一切敌人、战胜一切困难的大无畏英雄气概，矢志推动中国革命和建设事业的大船劈波斩浪、不断奋进”。

弘扬奉献精神，始终牢记党的根本宗旨。中国共产党是具有立党为公、忠诚为民奉献精神的党。从党成立的那一天起，“中国共产党载着红船的意愿，以立党为公、忠诚为民的奉献精神，努力维护好、实现好、发展好最广大人民的根本利益”。

密切联系群众是我们党区别于其他任何政党的显著标志，正如习近平总书记所指出的：“依水行舟，忠诚为民，成为贯穿中国革命和建设全过程的一条红线，也是‘红船精神’的本质所在。”我们党最大的政治优势就是密切联系群众，党执政后最大的危险就是脱离群众。在推进中国革命、建设和改革过程中，我们党始终肩负为人民谋利益的神圣职责和崇高使命，发扬立党为公、忠诚为民的奉献精神，不断维护好、发展好、实现好最广大人民的根本利益，使党成为始终走在时代前列、领导全国人民不断前进的坚强领导核心。

弘扬“红船精神”，引领实现中华民族伟大复兴。“红船精神”既贯穿了中国共产党始终坚持的为民初心和崇高使命，同时又体现了马克思主义必须随着时代和社会不断与时俱进的理论品质。习近平总书记指出：“‘红船精神’”是我们党创立时期坚持和实践自身先进性的一个历史明证。正如党的先进性不是与生俱来、一劳永逸的，‘红船精神’也是具体的、历史的。”

中国特色社会主义进入新时代，我们必须把“红船精神”贯穿到全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴中国梦的全过程。正如习近平总书记所强调的那样：全党同志必须坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，不断带领人民创造更加幸福美好的生活；牢记共产主义远大理想，坚定中国特色社会主义共同理想，一步一个脚印向着美好未来和最高理想前进；始终保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，不畏艰难、不怕牺牲，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

《光明日报》（ 2018年07月26日 05版）