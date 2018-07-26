【为了民族复兴·英雄烈士谱】

新华社长沙7月25日电（记者谢樱）他第一个明确提出成立中国共产党，并率先垂范，为革命呕心沥血，英勇奋斗，直至生命的最后一刻。他像漫漫黑暗中的夜明珠，以自己的智慧、行动，照亮积难深重雾海茫茫的旧中国的星空，找到了救国救民的道路。他就是中国共产党的重要创始人——蔡和森。

蔡和森像 新华社发

蔡和森，字润寰，1895年出生于上海，湖南双峰人。13岁时，蔡和森入永丰蔡广祥辣酱店当学徒。1913年，蔡和森考入湖南省立第一师范学校学习，后与毛泽东成为同学，两人志同道合，开始了“恰同学少年”的新生活。在当时湖南先进的青年中就盛称“毛蔡”，并奉之为表率：“和森是理论家，润芝是实践家。”杨昌济老师更是称赞毛泽东、蔡和森：“二子海内人才，前程远大，君不言救国则已，救国必先重二子。”

在毛泽东、蔡和森周围，团结和凝聚了一批有志于改造社会的进步青年。他们相互激励，热情探索革命真理。经过充分酝酿和讨论，大家达成了共识，就是要“集合同志，创造新环境”，建立一个更严密的组织。1918年4月，蔡和森和毛泽东等人组织新民学会，后创办《湘江评论》。

为了解欧洲和俄国革命的真实情况，探寻中国革命的道路，1919年12月25日，蔡和森远赴法国勤工俭学。在法国，蔡和森“猛看猛译”上百种介绍马克思列宁主义和俄国革命的书籍。蔡和森认为，要救国救民，就要走俄国十月革命的道路，就必须建立一个革命政党。他两次致信毛泽东，一次致函陈独秀。在这些信函中，他第一次提出“明目张胆正式成立一个中国共产党”，第一次系统提出了建党理论和建党原则。毛泽东复信中说：“见地极当，我没有一个字不赞同。”

留法期间，蔡和森在勤工俭学的学生中宣传马克思主义，将一批先进分子引向崇尚马克思主义的方向；三次领导留法勤工俭学学生的革命斗争，成为杰出的学生运动领袖；与周恩来、赵世炎等同志一起筹组中国共产党旅欧早期组织，是“法国支部的创始人”之一。

1921年12月，回国不久的蔡和森加入中国共产党，并留在中央机关从事理论宣传工作。1922年7月，蔡和森在党的二大上当选为中央委员，负责党的宣传工作。9月，主编党中央机关报《向导》周报，他既是主编又是主要撰稿人。

1925年五卅运动爆发，蔡和森在其间展现出卓越的领导群众斗争的才能，并在斗争中成长为杰出的群众领袖。

1931年6月，因叛徒出卖，蔡和森被捕。在敌人的迫害下，他的生命定格在36岁。

蔡和森作为党的二届至六届中央委员，五届、六届中央政治局委员、常委，是党的早期历史的参与者和创造者。毛泽东说：“一个共产党员应该做的，和森同志都做到了。”周恩来也说：“和森同志是永远值得我们怀念的。”

“蔡和森的建党理论和建党活动，使他成为当之无愧的中国共产党的创始人之一。”娄底市委书记、市人大常委会主任李荐国说，“蔡和森的心灵深处，体现着共产党人的初心。娄底对蔡和森纪念馆展陈内容进行丰富拓展，把它打造成‘不忘初心、牢记使命’主题教育的重要载体和平台。”如今，蔡和森纪念馆是全国爱国主义教育示范基地，每年接待游客60余万人次，接待开展党性教育和主题党日活动300多场次。

《光明日报》（ 2018年07月26日 03版）