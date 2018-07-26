习近平金砖讲话照亮第二个“金色十年”

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央视网消息：国家主席习近平7月25日应邀出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表题为《顺应时代潮流 实现共同发展》的重要讲话。如何在国际格局演变的历史进程中运筹金砖合作，如何在世界发展和金砖国家共同发展的历史进程中谋求自身发展，如何在第二个“金色十年”里实现新的飞跃？习近平重要讲话推动金砖合作再出发。
第一个10年 金砖合作怎么样？
金砖机制的诞生和发展，是世界经济变迁和国际格局演变的产物。
在第一个10年里，金砖合作乘势而起，亮点纷呈。
五国秉持开放包容、合作共赢金砖精神，推动各领域务实合作不断深入，深化了团结互信，增进了五国人民福祉，拉紧了利益和情感纽带，为世界经济企稳复苏并重回增长之路作出了突出贡献。
未来10年什么样？
——未来10年，将是世界经济新旧动能转换的关键10年。人工智能、大数据、量子信息、生物技术等新一轮科技革命和产业变革正在积聚力量，催生大量新产业、新业态、新模式，给全球发展和人类生产生活带来翻天覆地的变化。我们要抓住这个重大机遇，推动新兴市场国家和发展中国家实现跨越式发展。
——未来10年，将是国际格局和力量对比加速演变的10年。新兴市场国家和发展中国家对世界经济增长的贡献率已经达到80%。按汇率法计算，这些国家的经济总量占世界的比重接近40%。保持现在的发展速度，10年后将接近世界总量一半。新兴市场国家和发展中国家群体性崛起势不可当，将使全球发展的版图更加全面均衡，使世界和平的基础更为坚实稳固。
——未来10年，将是全球治理体系深刻重塑的10年。世界多极化、经济全球化在曲折中前行，地缘政治热点此起彼伏，恐怖主义、武装冲突的阴霾挥之不去。单边主义、保护主义愈演愈烈，多边主义和多边贸易体制受到严重冲击。要合作还是要对立，要开放还是要封闭，要互利共赢还是要以邻为壑，国际社会再次来到何去何从的十字路口。全球治理体系的走向，关乎各国特别是新兴市场国家和发展中国家发展空间，关乎全世界繁荣稳定。
第二个“金色十年”里如何实现新飞跃？
第一，坚持合作共赢，建设开放经济。
第二，坚持创新引领，把握发展机遇。
第三，坚持包容普惠，造福各国人民。
第四，坚持多边主义，完善全球治理。
现场8次掌声 凸显金砖共鸣
金砖国家要顺应历史大势，把握发展机遇，合力克服挑战，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用。
贸易战不可取，因为不会有赢家。经济霸权主义更要不得，因为这将损害国际社会共同利益，最终也将搬起石头砸自己的脚。
非洲是发展中国家最集中的大陆，也是全球最具发展潜力的地区。我们要加强对非合作，支持非洲发展，努力把金砖国家同非洲合作打造成南南合作的样板。
具体合作中，应该结合自身实际，积极同非洲国家开展减贫、粮食安全、创新、基础设施建设、工业化等领域项目合作，帮助各国经济结构发展，为落实非盟《2063年议程》提供助力，让古老的非洲大地展现出旺盛生机活力。
现行国际秩序并不完美，但只要它以规则为基础，以公平为导向，以共赢为目标，就不能随意被舍弃，更容不得推倒重来。
今年11月，中国将在上海举办首届中国国际进口博览会。这是中方坚定支持贸易自由化、主动向世界开放市场的重大举措，将为各方进入中国市场搭建新的平台。目前，已有130多个国家和地区、2800多家企业确认参加博览会，预计到会国内外采购商将超过15万人。欢迎金砖国家和非洲国家工商界朋友赴华参会，共襄盛举。
今年9月，中方将和非洲国家共同举办中非合作论坛北京峰会。这次峰会将以“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”为主题，重点是把中非共建“一带一路”、 2030年议程、《2063年议程》同非洲各国发展战略结合起来，在更高质量、更高水平上实现中非合作共赢、共同发展。
金砖合作的历程，正是五国携手勇攀高峰、不断超越的历程。只要金砖国家携手同心，就能不断攀越险峰峭壁，登顶新的高峰、到达新的高度，为人类和平与发展的崇高事业作出新的更大的贡献！
（整理：戴萌萌）