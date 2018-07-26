习近平金砖讲话照亮第二个“金色十年”

现场8次掌声 凸显金砖共鸣

金砖国家要顺应历史大势，把握发展机遇，合力克服挑战，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用。

贸易战不可取，因为不会有赢家。经济霸权主义更要不得，因为这将损害国际社会共同利益，最终也将搬起石头砸自己的脚。

非洲是发展中国家最集中的大陆，也是全球最具发展潜力的地区。我们要加强对非合作，支持非洲发展，努力把金砖国家同非洲合作打造成南南合作的样板。

具体合作中，应该结合自身实际，积极同非洲国家开展减贫、粮食安全、创新、基础设施建设、工业化等领域项目合作，帮助各国经济结构发展，为落实非盟《2063年议程》提供助力，让古老的非洲大地展现出旺盛生机活力。

现行国际秩序并不完美，但只要它以规则为基础，以公平为导向，以共赢为目标，就不能随意被舍弃，更容不得推倒重来。

今年11月，中国将在上海举办首届中国国际进口博览会。这是中方坚定支持贸易自由化、主动向世界开放市场的重大举措，将为各方进入中国市场搭建新的平台。目前，已有130多个国家和地区、2800多家企业确认参加博览会，预计到会国内外采购商将超过15万人。欢迎金砖国家和非洲国家工商界朋友赴华参会，共襄盛举。

今年9月，中方将和非洲国家共同举办中非合作论坛北京峰会。这次峰会将以“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”为主题，重点是把中非共建“一带一路”、 2030年议程、《2063年议程》同非洲各国发展战略结合起来，在更高质量、更高水平上实现中非合作共赢、共同发展。

金砖合作的历程，正是五国携手勇攀高峰、不断超越的历程。只要金砖国家携手同心，就能不断攀越险峰峭壁，登顶新的高峰、到达新的高度，为人类和平与发展的崇高事业作出新的更大的贡献！