最新！这是习近平对未来10年的战略思考

【学习小组按】

7月25日，国家主席习近平应邀出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表题为《顺应时代潮流 实现共同发展》的重要讲话。

昨天，小组整理了金砖峰会上习近平的那些金句，比如“志之所趋，穷山距海不能限”“伙伴的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行”……看了此次习近平的讲话，这些金句掷地有声：

1.贸易战不可取，因为不会有赢家 2.只有开放才能使不同国家相互受益、共同繁荣、持久发展 3.金砖国家要旗帜鲜明反对单边主义和保护主义 4.要让经济全球化的正面效应更多释放出来 5.潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰 6.现行国际秩序不能随意被舍弃，更容不得推倒重来 7.在制定新规则时都要充分听取新兴市场国家和发展中国家意见 8.我们将继续敞开大门搞建设 9.“一带一路”倡议源于中国，属于世界 10.中非合作是南南合作的典范

对于未来10年，习近平做出重大战略判断：

未来10年，将是世界经济新旧动能转换的关键10年。 未来10年，将是国际格局和力量对比加速演变的10年。 未来10年，将是全球治理体系深刻重塑的10年。

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尊敬的拉马福萨总统，

尊敬的多哥总统福雷，

尊敬的马布扎副总统，

各位部长，

各位工商界朋友，

女士们，先生们，朋友们：

下午好！很高兴再次来到“彩虹之国”，同大家相聚在风景秀丽的约翰内斯堡。5年前，我担任中国国家主席之后出席的首场国际峰会，就是在德班举行的金砖国家领导人第五次会晤。3年前，就在这座会议中心，我同非洲各国领导人一道出席了中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

时隔近3年，再次踏上非洲大陆，我深切感受到非洲大陆的蓬勃发展、欣欣向荣。

2017年9月，在各方大力支持下，中国成功主办了金砖国家领导人厦门会晤。五国领导人一致决定深化战略伙伴关系，巩固经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作架构，确立“金砖+”合作理念，共同开创金砖合作第二个“金色十年”。

我听说，约翰内斯堡在恩古尼语中被称为“黄金之城”。在“黄金之城”勾画“金色十年”蓝图美景，再恰当不过了！我期待着同各位领导人一道，推动金砖合作从约翰内斯堡再出发，踏上新征程，完成新使命！

女士们、先生们、朋友们！

金砖机制的诞生和发展，是世界经济变迁和国际格局演变的产物。在第一个10年里，金砖合作乘势而起，亮点纷呈。五国秉持开放包容、合作共赢金砖精神，推动各领域务实合作不断深入，深化了团结互信，增进了五国人民福祉，拉紧了利益和情感纽带，为世界经济企稳复苏并重回增长之路作出了突出贡献。

当今世界正面临百年未有之大变局。对广大新兴市场国家和发展中国家而言，这个世界既充满机遇，也存在挑战。我们要在国际格局演变的历史进程中运筹金砖合作，在世界发展和金砖国家共同发展的历史进程中谋求自身发展，在“金色十年”里实现新的飞跃。

——未来10年，将是世界经济新旧动能转换的关键10年。人工智能、大数据、量子信息、生物技术等新一轮科技革命和产业变革正在积聚力量，催生大量新产业、新业态、新模式，给全球发展和人类生产生活带来翻天覆地的变化。我们要抓住这个重大机遇，推动新兴市场国家和发展中国家实现跨越式发展。

——未来10年，将是国际格局和力量对比加速演变的10年。新兴市场国家和发展中国家对世界经济增长的贡献率已经达到80%。按汇率法计算，这些国家的经济总量占世界的比重接近40%。保持现在的发展速度，10年后将接近世界总量一半。新兴市场国家和发展中国家群体性崛起势不可当，将使全球发展的版图更加全面均衡，使世界和平的基础更为坚实稳固。

——未来10年，将是全球治理体系深刻重塑的10年。世界多极化、经济全球化在曲折中前行，地缘政治热点此起彼伏，恐怖主义、武装冲突的阴霾挥之不去。单边主义、保护主义愈演愈烈，多边主义和多边贸易体制受到严重冲击。要合作还是要对立，要开放还是要封闭，要互利共赢还是要以邻为壑，国际社会再次来到何去何从的十字路口。全球治理体系的走向，关乎各国特别是新兴市场国家和发展中国家发展空间，关乎全世界繁荣稳定。

金砖国家要顺应历史大势，把握发展机遇，合力克服挑战，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用。

第一，坚持合作共赢，建设开放经济。开放合作是科技进步和生产力发展的必然逻辑。贸易战不可取，因为不会有赢家。经济霸权主义更要不得，因为这将损害国际社会共同利益，最终也将搬起石头砸自己的脚。

在世界经济经历深刻调整变革之时，只有开放才能使不同国家相互受益、共同繁荣、持久发展，才是各国应当作出的明智选择。金砖国家要坚定建设开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，促进贸易和投资自由化便利化，共同引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。要让经济全球化的正面效应更多释放出来，帮助新兴市场国家和发展中国家，特别是非洲国家和最不发达国家有效参与国际产业分工，共享经济全球化的红利。

第二，坚持创新引领，把握发展机遇。科技是第一生产力，为人类文明进步提供了不竭动力。人类曾经历农业文明、工业文明的数次飞跃，带来了社会生产力大发展，同时也伴生着蜕变的阵痛。今天，世界再次来到这样一个重要历史节点。在新一轮科技革命和产业变革大潮中，除旧布新必然导致产业变革，这个过程是艰难痛苦的。成功跨越蜕变，各国将得到发展新生机、新活力，给人民带来更好生活、更多福祉。

在新科技带来的新机遇面前，每个国家都有平等发展权利。潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰。我们能够做的和应该做的就是要抢抓机遇，加大创新投入，着力培育新的经济增长点，实现新旧动能转换。要全力推进结构性改革，消除一切不利于创新的体制机制障碍，充分激发创新潜能和市场活力。要树立全球视野，深化国际创新交流合作，发挥各自比较优势和资源禀赋，让科技进步惠及更多国家和人民。同时，我们要妥善化解信息化、自动化、智能化对传统产业的冲击，在培育新产业过程中创造新的就业机会。

第三，坚持包容普惠，造福各国人民。发展不平衡、不充分问题是各国面临的共同挑战。一方面，新兴市场国家和发展中国家同发达国家的南北差距仍很明显。另一方面，在各国内部，也都不同程度存在发展差距。

2030年可持续发展议程为国际社会提供了综合行动方案。金砖国家要立足自身国情，将2030年议程同本国发展战略深入对接，坚持以人民为中心，统筹经济、社会、环境发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感。要坚持人与自然和谐共生，推动国际社会全面落实《巴黎协定》，加快构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系。要积极推动国际发展合作，敦促发达国家履行官方发展援助承诺，增加对广大发展中国家的支持。

非洲是发展中国家最集中的大陆，也是全球最具发展潜力的地区。我们要加强对非合作，支持非洲发展，努力把金砖国家同非洲合作打造成南南合作的样板。具体合作中，应该结合自身实际，积极同非洲国家开展减贫、粮食安全、创新、基础设施建设、工业化等领域项目合作，帮助各国经济结构发展，为落实非盟《2063年议程》提供助力，让古老的非洲大地展现出旺盛生机活力。

第四，坚持多边主义，完善全球治理。良好稳定的外部环境，是所有国家发展的重要前提，对新兴市场国家和发展中国家来说更是如此。现行国际秩序并不完美，但只要它以规则为基础，以公平为导向，以共赢为目标，就不能随意被舍弃，更容不得推倒重来。

金砖国家要坚定奉行多边主义，敦促各方切实遵守共同制定的国际规则，坚持大小国家一律平等，大家的事商量着办，反对霸权主义和强权政治。要倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，积极参与斡旋解决地缘政治热点问题。要坚定支持多边贸易体制，继续推进全球经济治理改革，提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。不管是创新、贸易投资、知识产权保护等问题，还是网络、外空、极地等新疆域，在制定新规则时都要充分听取新兴市场国家和发展中国家意见，反映他们的利益和诉求，确保他们的发展空间。

女士们、先生们、朋友们！

今年是中国改革开放40周年。艰难困苦，玉汝于成。40年来，中国走过了不平凡的历程，成功开辟了中国特色社会主义道路。中国人民立足国情，放眼世界，既从悠久的中华文明中汲取智慧，又博采东西方各国之长，不断走向世界、融入世界，在实现自身发展的同时，为人类和平与发展的崇高事业作出了重要贡献。

作为世界最大的发展中国家，我们将牢牢把握时代发展脉搏，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，加快推进创新驱动发展战略，深入参与国际创新和技术合作，积极开展南南合作，努力为新兴市场国家和发展中国家共同发展创造更大机遇。

我们将继续敞开大门搞建设。在今年4月举行的博鳌亚洲论坛年会上，我宣布了一系列扩大开放新举措，这些举措正在快速落实。我们将继续创造更具吸引力的投资环境，加强同国际规则对接，增加透明度，坚持依法办事，鼓励竞争，反对垄断。我们将加强知识产权保护，加大执法力度，提高违法成本，鼓励企业间正常技术交流合作，保护所有企业合法知识产权。我们将主动扩大进口，促进经常项目收支平衡。

今年11月，中国将在上海举办首届中国国际进口博览会。这是中方坚定支持贸易自由化、主动向世界开放市场的重大举措，将为各方进入中国市场搭建新的平台。目前，已有130多个国家和地区、2800多家企业确认参加博览会，预计到会国内外采购商将超过15万人。欢迎金砖国家和非洲国家工商界朋友赴华参会，共襄盛举。

我们将继续大力推进“一带一路”建设，为各国经济社会发展、落实2030年议程开辟新空间。共建“一带一路”倡议秉持共商共建共享原则，源于中国，属于世界。我们真诚希望金砖国家、非洲国家、广大新兴市场国家和发展中国家加入共建“一带一路”伙伴网络，让共建“一带一路”成果惠及更多国家和人民。

中国是非洲国家天然的好朋友、好兄弟、好伙伴，中非合作是南南合作的典范。今年9月，中方将和非洲国家共同举办中非合作论坛北京峰会。这次峰会将以“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”为主题，重点是把中非共建“一带一路”、 2030年议程、《2063年议程》同非洲各国发展战略结合起来，在更高质量、更高水平上实现中非合作共赢、共同发展。

女士们、先生们、朋友们！

经济合作是金砖合作最重要、成果最丰富的领域。今年在各方共同努力下，金砖经济合作迈出新步伐。我们将共同建设金砖国家新工业革命伙伴关系，加强宏观经济政策协调，促进创新和工业化合作，联手加快经济新旧动能转换和转型升级。五国还在贸易便利化、服务贸易、电子商务、知识产权等方面深化合作，取得了积极成果。这些措施有利于我们在当今世界变局中抓住机遇、应对挑战，也有利于我们把金砖经济伙伴战略落到实处。

工商界是金砖经济合作的主力军、生力军。在开创第二个“金色十年”过程中，工商界大有可为。希望各位企业家朋友充分发挥各自优势，促进五国互利共赢，实现共同发展。希望你们勇于改革创新，敢于先行先试，为五国发展、为新兴市场国家和发展中国家共同发展闯出一片天地。希望你们密切结合人民实际需要，既追求经济效益，也注重社会效益，筑牢金砖合作民意基础。

女士们、先生们、朋友们！

今年是曼德拉先生诞辰100周年。他有一句名言：“攀上一座高山后，你会发现，还有更多的高山等着你去攀登。”金砖合作的历程，正是五国携手勇攀高峰、不断超越的历程。只要金砖国家携手同心，就能不断攀越险峰峭壁，登顶新的高峰、到达新的高度，为人类和平与发展的崇高事业作出新的更大的贡献！

谢谢大家。

来源/新华社

编辑/鹤鸣