万喆：金砖合作为世界注入更多正能量

当前，世界上逆全球化、贸易保护主义、民粹主义暗流涌动。在此情况下，进入第二个“金色十年”的金砖国家在纷乱的世界中是否褪色？金砖机制在逆全球化的暗流中能否引领全球化进程？全球对南非金砖国家领导人会晤满怀期待。

随着美国退出量化宽松政策步入加息周期，全球经济发展面临的挑战越来越大，新兴市场和金砖国家面临的冲击比以往更为强烈。近年来，西方对金砖国家经济面临的暂时困难大肆放大炒作，“巴西南非经济衰退论”“俄罗斯经济崩溃论”“金砖褪色论”甚嚣尘上。但从一组数据可以看出，这些论调苍白无力。最近10年，金砖五国GDP占全球的比重从12%上升到23%。尽管金砖国家中巴西和俄罗斯遇到暂时的经济困难，但金砖国家对全球经济增长的贡献仍达到了50%。从金砖国家经济看，世界银行今年7月初更新的2017年各国国内生产总值（GDP）排名显示，中国GDP稳居世界第二，继续领跑新兴经济体，对世界经济增长的贡献率已经超过30%；印度超越法国成为全球第六大经济体；巴西虽然出现了暂时经济困难，但仍超过意大利，排名第八位；俄罗斯经济也在逐渐走出困境，实现增长。可以说，金砖国家合作含金量越来越高而不是褪色。

美国总统特朗普上台后，打着“美国优先”的旗号，将世界贸易组织(WTO)确定已久的自由贸易向贸易保护主义方向开“倒车”，不仅以知识产权为名对中国发起301调查，还以国家安全名义对全球主要经济体发起232调查，针对钢铁、铝、汽车等重要产业制造贸易摩擦。针对全球贸易保护主义沉渣泛起，全球贸易摩擦不断的形势，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛年会上向全球宣布“中国对外开放不会停滞，更不会走回头路”“中国开放的大门永远不会关上，只会越开越大”，这不仅是口头上的“宣言”，更是行动上的“落地”，以上海推出“100条开放政策”为代表，中国正以自己的步伐、自主的措施落实对世界开放的承诺，捍卫自由贸易。

特朗普正在以一个破坏者的角色颠覆现有全球治理框架，相继退出巴黎气变协定、伊核协议，加征钢铝关税，致使西方国家的分歧加剧。特别是今年七国集团峰会上，美欧、美加、美日分歧重重，以西方主导的全球治理正在陷入前所未有的乱局。反观金砖机制，自创立以来不断完善，不断扩大“朋友圈”，不断提升金砖国家在国际事务中的话语权，积极参与全球治理，为完善全球治理体系贡献了金砖智慧。随着金砖国家实力提升和合作的深入，金砖机制已经从单一的经济合作向全方位全领域参与全球治理转变，在联合国、二十国集团以及世界贸易组织等多边机制中发挥了重要作用。特别是在2017年厦门金砖国家领导人会晤上确定了经贸、政治安全和人文交流“三引擎”的结构，使其成为为新兴国家争取话语权的合作平台，从“金砖+N”向“金砖+”扩展。

随着金砖国际影响力的提升，越来越多的发展中国家积极参与到金砖机制中。事实表明，金砖机制只有团结更多的发展中国家才能在全球治理中拥有话语权，更好地集体发出“金砖声音”。在厦门会晤中，中国更是引领金砖国家打造了“金砖+”模式，扩大全球朋友圈，共同为新兴经济体决策，同时也实践了互惠互利、合作共赢的新理念。创新“金砖+”模式有利于加强金砖国家同新兴经济体、发展中国家和国际组织的合作，建立更广泛的伙伴关系，把金砖国家合作机制打造成最有影响力的南南合作平台，为金砖国家合作发展注入新动力。今年南非约翰内斯堡金砖国家领导人会晤的主题是“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”，不仅有金砖国家参加，而且邀请了非洲国家代表和全球新兴经济体代表共谋发展大计。

虽然发达国家和新兴国家力量对比发生了显著变化，世界格局正在深刻调整，“南升北降”趋势明显，但西方国家主导的世界秩序并未发生根本变化。金砖合作第二个“金色十年”要开好局，亟需在4个方面加以强化：一是和合前行。在全球乱局中，金砖国家要强化战略合作，在全球治理中用“一个声音说话”。在强化合作的同时，要管控分歧，增强战略互信，包容增长。二是务实合作。把握新工业革命机遇，强化五国工业化进程，同时将合作惠及众多发展中国家，强化新兴国家与发展中国家全方位合作，真正构建人类命运共同体。三是完善全球治理体系。金砖国家要共同维护多边主义和以世贸组织为核心的多边贸易体制，旗帜鲜明地反对单边主义和保护主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。四是促进金砖民心相通。利用金砖大学联盟、智库联盟等合作机制，在成员国之间设立文化、电影、文学交流项目，促进金砖国家文化交流。

“金砖国家就像5根手指，伸开来各有所长，攥起来就是一只拳头。”金砖合作机制作为全球治理中的生力军是捍卫自由贸易、捍卫多边主义的重要平台，是从容应对纷乱世界的重要依靠。（本文来源：经济日报 作者：国家发改委国际合作中心首席经济学家 万喆）