今年是金砖合作第二个“金色十年”的开局之年。7月25日至27日，金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡举行。此次会晤延续去年厦门会晤的合作势头，将“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”作为主题。从厦门到约翰内斯堡，金砖国家深化伙伴关系，推进务实合作，完善全球治理，携手推动金砖合作的第二个“金色十年”从愿景变为现实。

加强团结合作 深化伙伴关系

10年来，金砖合作从无到有，从概念变为现实，成为新兴市场国家和发展中国家合作的典范，成为国际社会的一股正能量。金砖合作快速发展，原因何在？中国国家主席习近平在厦门会晤时指出，金砖合作之所以得到快速发展，关键在于找准了合作之道。这就是互尊互助，携手走适合本国国情的发展道路；秉持开放包容、合作共赢的精神，持之以恒推进经济、政治、人文合作；倡导国际公平正义，同其他新兴市场国家和发展中国家和衷共济，共同营造良好的外部环境。事实证明，金砖合作契合五国发展共同需要，顺应历史大势。

正是在这样的合作精神指引下，金砖国家致力于加强发展战略对接，发挥各自在资源、市场、劳动力等方面的比较优势，向贸易投资大市场、货币金融大流通、基础设施大联通目标迈进，谋求经济、社会、环境效益协调统一，实现联动包容发展。积极探索务实合作新领域新方式，拉紧联系纽带，让金砖合作机制行稳致远。

乘着厦门会晤的东风，今年的轮值主席国南非团结其他各国，进一步推进金砖合作。年初，南非政府提出将举办100场活动来深化金砖伙伴关系。本着开放、包容、合作、共赢的金砖精神，金砖合作再上一层楼。今年3月份，金砖五国签署了关于加强知识产权领域合作的联合声明，首次以官方联合声明的形式明确知识产权合作目标和合作领域；5月份，金砖国家新开发银行新批准6个项目，贷款总额16亿美元，并计划年内在巴西设立首个美洲分支机构……为进一步加强金砖国家合作，南非倡议建立维和工作组、妇女论坛等新机制，得到其他金砖国家赞赏。

值得指出的是，约翰内斯堡峰会采用厦门峰会提出的“金砖+”合作模式，广邀非洲和广大发展中国家参加。这进一步扩大了金砖国家开放多元的发展伙伴网络，也为金砖国家领导人同与会各方开展战略对话提供了舞台，有助于金砖国家推进机制建设，加强同其他新兴市场国家和发展中国家联系，谋求共同发展，提升金砖合作凝聚力和影响力。

图为本次会晤主会场约翰内斯堡桑顿国际会议中心外景。 经济日报-中国经济网记者 蔡 淳摄

拥抱工业革命 丰富务实合作

务实合作一直是金砖合作的主线，也是金砖合作的重要基础。10年来，金砖国家务实合作不断走向深入，为五国发展创造了机遇。

在厦门会晤中，五国以落实《金砖国家经济伙伴战略》为契机，推动经济合作不断走深走实，达成30多项务实成果。例如，《落实金砖国家经济伙伴战略进展报告》《经贸合作行动纲领》《投资便利化纲要》《服务贸易合作路线图》《创新合作行动计划》等合作文件的制定和发表，助推金砖国家务实合作迈出新步伐。金砖国家新开发银行初始注册资本1000亿美元，已为成员国建设基础设施、发展生产、促进合作储备了充足的资金，为广大发展中国家实现自主发展提供了新的选择。

约翰内斯堡会晤将“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”作为主题，与厦门会晤倡导的“要把握新工业革命的机遇，以创新促增长、促转型”主张一脉相承。厦门会晤强调，金砖国家将加强工业领域合作，包括产能和产业政策、新型工业基础设施与标准、中小微企业等，共同抓住新工业革命带来的机遇，加速金砖国家工业化进程。

目前，金砖国家处于工业化的不同阶段，都处于经济结构转型升级发展的关键时期，需要把握新工业革命机遇，在强化五国工业化进程中发挥协同效应，在合作中实现优势互补，使促进金砖合作的大树更加根深叶茂。其中，仅金砖国家在物联网、云计算、大数据、数据分析、纳米技术、人工智能、5G及其创新应用等信息通信技术的联合研发和创新，就将极大提升五国信息通信技术基础设施建设和互联互通水平，促进各国经济和社会发展。

10年间，金砖国家务实合作结出累累硕果。五国经济总量增长179%，贸易总额增长94%，城镇化人口增长28%，金砖国家对全球经济增长的贡献超过50%。其中，就中国与南非间的务实合作而言，2017年中南双边贸易额达391.7亿美元，同比增长15.4%；中国对南投资累计超过250亿美元，为当地创造了40多万个就业岗位。中国已成为南非最大的贸易伙伴和主要投资、旅游来源国。由此可见，务实合作促进了金砖国家的融合发展。

“中国的发展支持着非洲的发展，中国的未来发展轨迹指引着非洲的发展方向。”南非经济学家马丁·戴维斯近日表示，上世纪90年代，中国与非洲的贸易往来还微不足道，但到了2007年中国就发展成为非洲的最大贸易伙伴，中国与非洲的互动，是真正互惠互利的伙伴关系，是金砖合作中最具战略性的措施。

倡导多边主义 完善全球治理

金砖合作机制是新兴发展中大国集体为应对2008年国际金融危机应运而生的重要合作平台。经过10年共同发展，金砖合作建立了结伴不结盟的新关系，走出了相互尊重、共同进步的新道路，践行了合作共赢、共同发展的新理念，日益成为推动国际关系民主化和全球治理体系现代化的重要进步力量。

厦门会晤期间，金砖国家领导人达成共识，坚决反对保护主义，并重申不采取新的贸易保护主义措施既有承诺，呼吁其他国家加入这一承诺。五国决心构建一个更加高效、反映当前世界经济版图的全球经济治理架构，增加新兴市场和发展中国家的发言权和代表性，推动国际货币基金组织于2019年春季会议、不迟于2019年年会前完成第15轮份额总检查。

与此同时，在今年6月份举行的金砖国家外长会上，与会代表表示，在当前国际形势发生复杂变化的形势下，金砖国家应进一步加强协调合作，深化战略伙伴关系，共同坚持多边主义，反对单边主义和保护主义，维护国际关系基本准则。7月5日，金砖国家第八次经贸部长会议在南非举行。会议通过有关支持多边贸易体制、反对单边主义和保护主义的单独声明，引起国际舆论广泛关注。7月21日举行的金砖国家央行行长和财长会议上，各方表示致力于坚定维护以世贸组织为核心、以规则为基础，透明、非歧视、开放和包容的多边贸易体制，坚决反对单边主义和保护主义。这与《厦门宣言》一脉相承，再次表明金砖国家倡导多边主义、完善全球治理的初心始终如一。巴西中国亚太问题研究所所长塞维利诺·卡布拉尔认为，金砖国家以实际行动反对贸易保护主义，为世界经济增长注入了强劲动力。

当前，经济全球化遭遇逆风，保护主义、单边主义阻碍世界经济发展。在这一形势下，金砖国家加强团结合作显得更加重要。面对世界形势的复杂变化，金砖国家更需要加强团结合作，齐声发出坚持多边主义、维护公平正义的强有力信号，坚定奉行多边主义和国际关系基本准则，推动构建新型国际关系，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。（经济日报·中国经济网记者 徐惠喜）