习近平会见巴西总统特梅尔

新华社约翰内斯堡7月26日电（记者潘洁 蒋国鹏）国家主席习近平26日在南非约翰内斯堡会见巴西总统特梅尔。

习近平指出，中巴关系建立在相互尊重、平等相待、互利共赢的原则基础之上，是成熟活跃的发展中大国关系。当前形势下，中巴作为东西半球最大发展中国家和新兴市场国家，要加强团结协作，争取共同发展，为各自地区和世界稳定繁荣贡献更多正能量。

习近平强调，中巴双方要加强对两国各领域交流合作的引领和协调，促进贸易自由化便利化，推动双边贸易高质量增长，积极探讨“一带一路”倡议同巴西“投资伙伴计划”等发展规划对接，推进标志性项目，拓展创新合作，密切人文交流。中方愿同巴方携手推进中拉整体合作，推动中国同葡萄牙语国家经贸合作迈上新台阶。中方支持巴方办好下届金砖国家领导人会晤。

特梅尔表示，巴中全面战略伙伴关系是牢固而互惠的。巴方高度重视“一带一路”倡议，愿深化两国贸易、投资、基础设施建设、能源等领域合作。作为重要发展中大国，巴中应该密切在国际和地区事务中的沟通和协调，促进金砖国家团结合作，维护发展中国家共同利益。巴方愿为拉中关系发展作出积极贡献。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。