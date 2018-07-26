市委常委研究贯彻落实《中央巡视工作规划（2018-2022年）》

本报讯 市委常委会今天下午（7月26日）举行会议，研究贯彻落实《中央巡视工作规划（2018-2022年）》推进会精神、上海科创中心建设近期重点工作安排、坚持“留改拆”并举深化城市有机更新进一步改善市民群众居住条件等有关工作事项。市委书记李强主持会议并讲话。

会议指出，要深入贯彻落实党中央关于巡视工作的重大决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定不移深化政治巡视，扎实做好《中央巡视工作规划（2018-2022年）》在上海的落地落实。各级党委（党组）要自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；党委书记要承担起第一责任人责任，把巡视巡察切实抓在手上；纪委、组织部门和巡视办要按照各自职责，发现问题，推动解决问题，进一步把巡视巡察工作做好做扎实。

会议指出，要进一步贯彻落实习近平总书记对上海科创中心建设的重要指示精神，主动承担国家战略任务，聚焦核心关键领域，牢牢把握主攻方向，把资源和力量集聚到集成电路和生命科学等领域，积极布局，持续发力，全力实现突破。要聚焦张江国家科学中心建设，紧紧抓住集中度和显示度，力争迅速做实做强，做出影响。要聚焦重点区域前瞻谋划，加大力度推进科创承载区、创新合作园区建设，为提升上海城市能级和核心竞争力作出更大贡献。

会议指出，要充分认识旧区改造工作的重要性、紧迫性和艰巨性，切实提高思想站位，持续用力攻坚突破，千方百计改善旧区居民基本居住条件。要明确目标任务，细化政策举措，加大力度、加快推进旧区改造，切实解决居民实际居住困难。要创新方式方法，整合政策资源，结合旧区改造实际，大力创新工作思路、办法和机制。要市区联动、分工协作、形成合力，统筹谋划、系统推进，不断提升群众满意度、获得感。

会议还研究了其他事项。