中共上海市委举行座谈会 纪念经叔平同志诞辰100周年

本报讯 中共上海市委今天上午（7月26日）举行座谈会，纪念经叔平同志诞辰100周年。市委书记李强指出，按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，我们正在加快建设“五个中心”、建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，当前尤其需要学习先辈们的坚定追求和崇高精神，继承弘扬爱国报国之志、强国富民之心，努力把上海这座城市建设得更加美好，为中国特色社会主义伟大事业作出更大贡献。

经叔平同志是中国近现代工商业者的优秀代表，曾任第九届全国政协副主席，第七、八届全国工商联主席。

座谈会上，李强缅怀了经叔平同志的光辉一生。他说，经叔平同志为推进中国特色社会主义事业、实现中华民族伟大复兴作出了重要贡献。上海是经叔平同志的家乡，我们纪念经叔平同志，就是要学习他矢志报国、不懈追求的坚定信念，共同推动中国特色社会主义伟大事业不断夺取新胜利。紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦这一当代中国爱国主义的鲜明主题，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，携手画出最大同心圆。要学习他勇于开拓、敢于创新的进取精神，共同推动改革开放再出发。勇立潮头、敢为人先，把改革开放这篇大文章做深做透，把国家进一步深化改革、扩大开放的部署和要求落到实处，努力当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者。要学习他敢于担当、甘于奉献的责任意识，共同推动上海城市能级和核心竞争力持续提升。进一步优化营商环境，激发民间投资活力，引导广大非公有制经济人士坚定信心，为实现高质量发展不断增添新动力、激发新活力；大力营造干事创业、开拓创新的良好环境，让有能力、有才干的人士都能在上海这个大舞台上成就事业、创造价值、实现梦想。要学习他情系人民、造福社会的高尚品格，共同创造惠及广大群众的高品质生活。抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，统筹抓好底线民生、基本民生、质量民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

市委副书记尹弘出席座谈会，市委常委、统战部部长郑钢淼主持，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰出席。市政协副主席、民建市委主委周汉民，市政协副主席、市工商联主席王志雄，经叔平同志家属代表经雷分别发言。