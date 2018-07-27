张若昀张天爱-看他们如何“进化”爱情

晨报记者 殷 茵

“镜子根本就照不到你最漂亮的地方，因为那些地方，只有我知道。”2011年，台湾地区偶像剧《我可能不会爱你》 风靡两岸，剧中，男主角李大仁对程又青16年的默默守护，感动了无数人。8月2日，根据该剧改编的都市爱情轻喜剧《爱情进化论》登陆东方卫视，张若昀、张天爱领衔主演。

《爱情进化论》 讲述了职场“轻熟女”艾若曼（张天爱饰）与温柔善良的好友鹿飞（张若昀饰），以“朋友”的身份相知相许十余年，最终实现自我成长、找到真爱的故事。张天爱坦言，自己很羡慕艾若曼，“她勇敢地去追求爱情，而现实中的我则很胆小，只会原地等待。”在剧中，她活出了所有平凡女孩梦想中的样子，从小被学霸附体，一路披荆斩棘，从女孩到女王，从一无所有到企业管理者。但她又因为单身而备受周遭议论，家人催促，朋友隔三差五安排相亲，她追求真爱的路程，与当下有着相同困扰的女生们，又那么相似。

与张天爱相反，张若昀对于自己饰演的鹿飞，却有些恨铁不成钢。剧中，不善言辞、默默守护在心爱女孩身边的温柔男鹿飞，性格好到令张若昀自己都感到“很心疼”。因为角色与本人性格上的反差，在饰演这个角色的时候，张若昀着实受了不少罪，“这是我演过的最累的一部戏，我将自己带入到鹿飞这个角色中，哪怕在拍戏间歇，我也习惯性以他的思维思考问题，越想越觉得，这样的人在生活中，真的好受气，好憋屈。”他也奉劝周围的人不要像鹿飞那样，“生活很现实，这样的人应该大部分会被辜负，因为他太没有棱角了，人不能无条件地对别人那么好。”

如果说去年《我的前半生》是讲中年人的婚姻、价值观，那么《爱情进化论》就是一部关注年轻人世界的现实主义作品。制片人黄澜和编剧宝卿透露，剧中有不少情节从真实爱情故事改编而来，有些是他们自己的经历，有些是周围人的，“这部剧讲述身边年轻人的真实故事，刻画了他们在爱情中获得的成长。”在黄澜看来，剧中艾若曼不畏他人眼光，勇敢做自己，其追求爱情的态度，会给当下年轻人带来一些积极的正面的作用。