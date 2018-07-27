《西虹市首富》******映,沈腾挑战“月花十亿”-“花钱如守门员，要有底线”

晨报记者 陆乙尔

一个人在一个月里花光十亿元，可能吗？今天上映的电影《西虹市首富》里，沈腾出演的落魄守门员王多鱼就迎来了“月花十亿”的奇葩挑战，开始痛并快乐的“首富”生活。该片是2015年票房榜第五名《夏洛特烦恼》导演闫非、彭大魔与主演沈腾再度联手的喜剧新作，在接受晨报记者采访时，两位导演表示，他们想通过影片探讨花钱底线的问题，也希望他们用心完成的这部作品能给观众带来畅快的爆笑体验。

改编

棒球运动员变足球守门员

《西虹市首富》的故事发生在《夏洛特烦恼》中的“特烦恼”之城“西虹市”。混迹于丙级业余足球队的守门员王多鱼（沈腾饰），因比赛失利被开除离队。正处于人生最低谷的他接受了神秘财团“一个月花光十亿资金”的挑战，本以为快乐生活就此开始，王多鱼却第一次感到“花钱特烦恼”……

“如何在一个月内合法花光十亿”这个创意，来源于1980年代的美国老电影《酿酒师的百万横财》。闫非和彭大魔当时正在筹备另一个剧本时，受到片方美国环球影业的邀请，问他们有没有兴趣根据这个题材创作一部中国背景的影片。在两人看来，这一主题既有趣又能够很深刻，便花了两年时间琢磨出了《西虹市首富》，“现在我们的经济高速发展，大家对钱越来越熟悉，钱对社会及人的作用性越来越紧密，跟当时美国社会有一些地方比较像。”

原电影的主人公是一名二流棒球运动员，只要他在一个月内先将3000万美元花掉就可继承舅父3亿美元的遗产。将故事搬到中国，“本土化改编”必不可少，闫非将男主角人设改成了足球运动员，“棒球在美国很流行，在中国还是足球更有普遍性。”同时，守门员的设定也暗含“心机”，“守门员有底线，花钱也是有底线的，所以底线这个概念放在守门员身上合适一些。为了设这个底线，电影给花十个亿设了特别多的限制，让人感觉钱特别难花。”而那些“花钱奇招”也将成为该片最大的笑点。

演员

沈腾搭档《我的少女时代》女主角

《西虹市首富》中，沈腾、张一鸣、常远、艾伦、魏翔、王成思、陶亮等《夏洛特烦恼》成员回归。谈到演员的选择时，两位导演透露：“一开始并没有想王多鱼是沈腾，但是等整个创作下来，这个落魄门将的感觉还是沈腾浑然天成。”

为了更好地塑造落魄中年男的形象，两人一开始还督促老搭档沈腾开启“地狱减肥模式”。“在戏里面先让他找一找这个沧桑落魄守门员的质感，他也努力减肥，结果反倒造成了负面结果，胯也伤了，股骨头也不行了，最后索性也不在意身材了，就吃吧，反正胖也是一种落魄的质感。”

这是两位导演与沈腾的第二次合作，在他们看来，沈腾很大气，对自己的专业很负责。闫非透露，沈腾得知角色是守门员后马上找了一位专业教练，后来因为受伤才把人设改成了处于职业生涯末期的37岁守门员。“他会反复去要求，自己也会到监视器上看，有时候我们觉得还不错，他说我再来一条吧，我觉得还能更好一点。”

除了开心麻花的老面孔，女主角宋芸桦则带来了很大的新鲜感。对于选择这位因《我的少女时代》成名的年轻女演员，闫非和彭大魔直言她很专业也适合这个角色，“我们写完剧本首先就定义这应该是一个台湾女演员来演，然后就开始在台湾找，后来看到《我的少女时代》，觉得她有那种灵动感，很多情感的瞬间拿捏得特别准。”

彩蛋

“西虹市就是小时候家乡的样子”

2015年，《夏洛特烦恼》 成为国庆档黑马，一举拿下14.4亿元票房，位列当年电影票房排行榜第五位。时隔三年，新作即将于观众见面，面对暑期档竞争激烈的大环境，彭大魔与闫非都表示，他们只是在用心地拍一部喜剧，“电影首先要好看，也要真诚，最后大家觉得这个东西特别好看，觉得用心了，自然就会来支持。”

其实，《西虹市首富》也藏着许多跟《夏洛特烦恼》有关的小彩蛋。比如后者结尾马冬梅离开时出现了“西虹市车站”的标识，对此还有网友打趣道，导演是不是在赶时髦搭建一个“西虹市宇宙”。闫非透露，最开始写《夏洛特烦恼》时考虑到要编个市名，想到了“西虹市”这个名字，有趣又好玩，“虹”还带着点美好的意思。“以后所有的电影都需要城市，那么就都可以在西虹市发生，慢慢的西虹市就在心里捂热了，想要赋予西虹市更多意义。”

《夏洛特烦恼》上映后，许多观众很喜欢片子里这个北方海边城市的感觉，对于两位导演来说，这个城市更带着他们“怀旧”和“想回到童年”的心思。“我们想象当中的西虹市就是一个小时候家乡城市的样子，比如放学后背着书包边走边玩儿不愿意回家，有时候下着雨还跟小朋友们一起玩，一个充满快乐的城市，我们想继续延续这种感觉。”