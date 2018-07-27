朱美虹

最有今年“剧王”相的《如懿传》（周迅、霍建华主演）一延再延，角色几乎一模一样的《延禧攻略》反倒后来居上播出了。快准狠的制片人于正，完全复制了当年《宫》抢跑《步步惊心》的一幕。

《如懿传》延续的是《甄嬛传》的故事，主角是乾隆的第二位皇后乌拉那拉氏，嗯，就是《还珠格格》中那位把小燕子紫薇恨得牙痒痒的皇后；而《延禧攻略》则以令妃魏氏为女主角，讲述宫女出身的她一路“打怪升级”的故事。乌拉那拉氏和令妃是“天敌”般的存在，此剧中的主角就是彼剧中的反派，反正就是那同一群人在宫里勾心斗角。但你要说后发的于正是抄袭，好像也算不上，至多只能说是搭便车、抢跑道、心机满满，而且从目前的评论来看，《延禧攻略》 一反于正剧以往大红大绿的大面积撞色与多重滤镜，服装置景均改用相对沉稳的色调，视觉上的质感高级了不少，再加上《金枝欲孽》 的原班配乐团队，撇开情节展开不谈，是受到了一些好评的。

你不得不佩服于正团队脑子转得快、执行力强、观众审美升级的趋势抓得准，敢于全盘抛弃自身赖以成名的风格，转而拥抱市场新风向。更聪明的是，有了《如懿传》被指“歪曲历史”的延播教训在前，《延禧攻略》 巧妙避开了审查更严的卫视平台，直接选在了网络平台，从而得以顺利播出。

可是，这样的聪明，终究不过是在皮相上耍的小聪明。从剧情而言，《延禧攻略》还是和以往的“于正出品”如出一辙，根本经不起推敲：小宫女何以能够一进宫就能与帝后“高层对话”？宫中礼仪怎么形同虚设任何人都能随时出现在任何地方？“奸妃”高贵妃无宠无势凭什么飞扬跋扈张牙舞爪？为了追求极致的戏剧冲突，于正作品中的角色必然脸谱化善恶分明，恶人恶得不可理喻毫无逻辑，善良的主角则必然一路打怪逢凶化吉，让观众叫“爽”的同时，却也失去了深度与广度——这也是有着一抹悲凉底色的《金枝欲孽》与《甄嬛传》迄今为止难以为大部分宫斗剧所超越的缘故。

其实，于正作品正是现今“中国制造”的典型——最初的“多快好省”的确可以吸引到大批消费者，当这批消费者大开眼界了开始消费升级时也能快速转向“山寨”出价廉物美的商品。只是，和那些一流品相比，那条鸿沟看似近在眼前实则遥不可及，要跨越过去，还真不是靠机灵和模仿就能实现的。