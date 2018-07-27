风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

目前市场延续弱势整理格局，但个股的反弹行情比较集中于前期超跌的中小创和有中报业绩预期的部分行业龙头股上，就操作而言，确实不好把握，总体上大盘处于二次探底状态，但即便如此，高智依然认为结构行情却始终在路上。他指出，医药、食品饮料等大消费股，以及科技股中的芯片、低价超跌股和5G等都充满机会，虽然这些板块也会有回落整理的时候，但属于强者恒强，大盘一旦企稳，这些板块马上又会活跃起来，并逐步由板块向个股行情演绎。

高智这种判断的底气究竟来自哪里？

日前，国家外汇管理局新闻发言人王春英给出了答案，他表示，当前国内股市、债市的外国投资者持有份额还不足3%和2%，与主要发达国家和一些新兴市场经济体相比来说比例偏低，未来还有较大的增长空间。

“股市就是资金游戏，有资金在候场，还怕手里股票涨不起来？”高智说。据王春英介绍，今年上半年，我国经济运行保持总体平稳、稳中向好发展态势，转型升级成效突出，质量效益持续改善。人民币对美元汇率双向波动，汇率预期基本稳定。外汇局坚持稳中求进工作总基调，围绕推动形成全面开放新格局，进一步深化外汇管理改革开放。总体来看，今年上半年，我国跨境资金流动总体稳定，境内外汇市场供求基本平衡。随着国内资本市场进一步开放，股市、债市也开始逐步纳入国际主要指数，有关效果已经显现。今年上半年，外国来华证券投资跨境资金净流入同比增长2倍。

“我觉得我们的思路还可以开拓一些，在今年上半年结束时，上交所的公告证实了MSCI的主要被动型基金已经完成建仓，如果这个消息确切，那这些资金很可能是主动买套了，相信这些资金最终不会出现真正的亏损，都是会有盈利的，而如果这些资金能盈利，那现在大胆买进筹码的朋友一定是抄了这些资金的底，所以看清一些逻辑后，投资者根本不用担心。”郁教授道。股市回落时，有时比的就是勇敢。

今日行情预测：探低整理

仓位：70%