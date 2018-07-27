半导体领域迄今最大收购案终有结果-高通放弃收购荷兰恩智浦

记者 林劲榆

晨报讯 在经历近20个月后，高通不得不放弃了以440亿美元收购荷兰半导体企业恩智浦的计划，这也意味着这起半导体行业至今为止最大交易规模的并购案正式告吹。

昨天，高通中国公司相关人士表示，该公司“没有收到中国政府批准的信息”，“按照公司之前对外披露的信息，这一交易就正式终止了。”随后，高通正式宣布，终止对恩智浦的收购。

美国当地时间7月25日，高通首席执行官史蒂夫·莫伦科夫在业绩发布会上表示：“我们收购恩智浦的协议将在今天截止，如届时未收到任何新信息，我们计划终止收购协议。此外，在协议终止后，我们会按照此前计划启动多达300亿美元的股票回购计划，为我们的股东提供巨大的价值。”高通和恩智浦约定的交易截止时间，是美国东部时间7月25日23时59分，也就是北京时间7月26日11时59分。

在业绩发布会上，当有分析师问到为何不继续延长要约给监管方更多时间时，莫伦科夫表示，高通除了通过并购寻求新机遇的同时，也需要提供确定性，不仅是给投资人和合作方确定性，也需要给高通的员工以确定性。根据收购协议，交易失败后，高通须向恩智浦支付20亿美元的分手费。

2016年10月，高通公司首次提出以约380亿美元的价格收购总部位于荷兰的恩智浦，但遭遇一些恩智浦股东的阻力，高通又将收购价提高至440亿美元。这是半导体行业有史以来规模最大的一场交易。

根据相关要求，高通如果想要完成这笔交易，共需要得到全球9个市场所属的监管部门的批准。目前，高通已获得了其中8个部门的批准，只剩中国商务部的批准。

针对高通收购恩智浦未获得中方监管机构审批通过的情况，7月26日，中国商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，高通收购恩智浦一案具体情况可向国家市场监督管理总局详细了解。“该案属于反垄断执法问题。”

7月25日，中国外交部新闻发言人耿爽就上述问题回答提问时指出，高通收购恩智浦的交易将对全球半导体产业产生深远影响。中方有关部门正根据反垄断法的规定依法对高通公司收购恩智浦半导体公司的股权案进行审查。收购恩智浦是高通想要在汽车行业芯片领域有所突破的尝试。按照高通公布的数据显示，去年他们销售了30亿美元的非手机芯片，比两年前增长了75%，但是最大的问题在于，根本没有过多的能力消化这么多订单，因为截至目前还有50亿美元积压而尚未交付的订单。