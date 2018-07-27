特朗普又变卦，普京访美推迟至明年-分析认为，特朗普政府推迟会晤旨在平息“对俄政策过软”的质疑

海 洋（新华社专特稿）)

美国政府25日宣布，总统唐纳德·特朗普和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京原计划今年秋天在美国举行的会晤推迟至明年。

按照白宫的解释，推迟会晤，缘由是要等关于特朗普竞选团队2016年是否与俄罗斯方面串通的“通俄”调查结束。分析人士认为，特朗普政府推迟会晤旨在平息“对俄政策过软”的质疑。

要等“通俄”调查结束

美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿当天发表声明，说特朗普相信下一次与普京的会晤应在“通俄”调查结束后，“我们因此同意会晤在（2019年）元旦后举行”。

博尔顿在声明中沿用特朗普多次用于指责“通俄”调查的“政治迫害”一词。

“通俄”调查由美国司法部特别检察官罗伯特·米勒负责，内容包括俄方是否干预总统选举、特朗普竞选团队是否与俄方串谋以及特朗普是否妨碍司法调查。

美联社评论，博尔顿在声明中对“通俄”调查今年底结束表示乐观，其实调查未设结束期限，可能持续至明年。

特朗普政府举止反复

就邀请普京访美一事，特朗普政府短短一周内举止反复。

白宫发言人萨拉·桑德斯19日在社交媒体上说，特朗普责成博尔顿邀请普京今年秋天访问美国，相关事宜已在磋商中。

同一天，特朗普同样在社交媒体上说，期待与普京二度会晤，以便继续讨论两人16日谈到的议题，包括“遏制恐怖主义、以色列安全、核扩散、网络攻击、贸易、乌克兰、中东和平、朝鲜”。

“这些问题有很多答案，一些容易、一些简单……但它们全都能解决！”特朗普当时写道。

然而，25日，博尔顿出面宣布推迟会晤。

相较之下，俄方反应一直“不温不火”。俄总统外交政策顾问尤里·乌沙科夫24日确认，克里姆林宫收到美方邀请。

乌沙科夫告诉媒体记者，俄美首脑确有必要再次会晤，但俄方未开始对会晤做实质性准备，而且两人会面“有多种选择”，如今年11月底在阿根廷举行的二十国集团领导人会议。

显示强硬对冲国内批评

特朗普说赫尔辛基会晤“成功”，但他在会晤后的联合记者会上“找不到俄罗斯干预美国选举理由”的言论震动美国朝野。

这名共和党籍总统后来改口称那是“口误”，依然难阻国内批评之声。路透社报道，国会众议院议长保罗·瑞安、参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔24日代表议员反馈说，即便普京最终访美，也不会邀请他赴国会演讲或访问国会。

在一些政治分析师看来，特朗普推迟与普京的会晤旨在显示对俄强硬，对冲国内批评。

同样在25日，美国国务卿迈克·蓬佩奥在参议院外交关系委员会出席听证会时尽力为特朗普辩护，回击质疑。

他告诉参议员们，特朗普尽管对“通俄”调查不满，但承认俄罗斯曾干预选举，且完全明白俄罗斯对美国构成威胁。

美联社报道，为挡住参议员们有关俄罗斯的质询，蓬佩奥在听证会前发表声明，重申美国政府不会认可克里米亚2014年并入俄罗斯的合法性。他承诺，克里米亚问题不解决，美方不会取消因此对俄方施加的制裁。