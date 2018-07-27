新西兰代总理喊话澳大利亚： 不要再“抄袭”我们的国旗了

晨报记者 徐惠芬 综合报道

新西兰国旗与澳大利亚国旗十分相像，由此引发的乌龙事件也不少。随着两国关系因移民问题陷入紧张，国旗问题也引发了争论。美国有线电视新闻网26日称，新西兰代总理温斯顿·彼特斯日前就向澳大利亚喊话，让澳大利亚停止“抄袭”新西兰的国旗。

新西兰:设计我们先有

新西兰与澳大利亚地理位置相近，国旗样式也相似：两国国旗的底色均为深蓝色，靠旗杆一边上方均嵌有英国米字旗，象征英联邦成员国的身份。两国国旗上均有代表“南十字星座”的星星图案，那是南半球天空很明亮的一个星座。不同的是新西兰的“南十字星座”由四颗红色的五角星组成；而澳大利亚的“南十字”是五颗白色星，另外在米字图样下还有一颗象征澳大利亚行政区的大七角星。

对于两国相似的国旗样式，新西兰代总理温斯顿·彼特斯24日接受新西兰电视台（TVNZ）采访时指责澳大利亚“抄袭”了新西兰国旗，并称澳大利亚应该自己设计国旗。

因为新西兰总理杰辛达·阿德恩正在休产假，彼特斯目前暂时代理总理职务。他在接受采访时说：“很早前，我们就用这个样式的国旗了。澳大利亚后来‘抄’了我们。他们应该换国旗，并尊重这样一个事实，是我们先有这个设计的。”

1902年，新西兰开始使用现行国旗。澳大利亚则是在1954年官方承认现行国旗的，在此之前的50多年时间里，澳大利亚曾采用过多个版本的国旗。

因为两个国家国旗相似，曾多次在国际场合引发乌龙事件。比如2016年里约奥运会时，就发生过比赛颁奖仪式上两国国旗搞混的尴尬场面。

正值两国关系微妙之时

值得注意的是，彼特斯指责澳大利亚“抄袭”新西兰国旗，正值两国关系微妙之时。

本月稍早，澳大利亚将一名17岁的新西兰移民关押在成人拘留所，在新西兰国内引发众怒。由于近年来澳大利亚遣返了数量可观的新西兰移民，此举让本来紧张的两国关系更是“雪上加霜”。

2014年，澳大利亚修改了移民法。根据新法，若非澳大利亚公民“对澳大利亚社会健康、安全或良好秩序构成威胁的人”，允许取消其签证。新政实施后，从2015年至今，共有1000多名新西兰人被澳方驱逐，为此搞得新西兰很不高兴，认为澳大利亚的相关政策不符合两国曾经共享的人道主义理念。

同为南半球大洋洲国家，澳大利亚与新西兰关系不一般。尤其在上世纪初，两个国家甚至考虑过合并的问题。即使这个想法早已不再，但两国在贸易、经济、国防、体育等领域依然拥有广泛合作，两国还曾在2015年共同举办板球世界杯和纪念第一次世界大战等活动，体现了两国的紧密关系。

但澳大利亚与新西兰也是对手，两国在体育、食品等一系列领域都较着劲。比如两国在多项英联邦传统项目比赛中一直是长期竞争关系。