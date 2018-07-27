申城昨天发布连续第二个高温橙色预警，雨后气温降6℃-盛夏午后警惕猛烈强对流，周末起高温有望缓解

记者 徐妍斐

晨报讯“一橙三黄”这样“丰富多彩”的预警，常见于夏季高温天。这是七月持续第三个高温日，也是连续第二个高温橙色预警，天空中的能量积蓄过多，午后强对流天气应约而来。

昨天上午，申城早早就发了高温橙色预警，徐家汇站最高气温蹿升到36.1℃，其他各区中，青浦、宝山、嘉定、闵行、浦东新区最高气温均突破37℃，最高嘉定37.7℃。伴随而来的，则是上海中心气象台在11时16分，11时25分，12时09分，分别发布了雷电黄色、暴雨黄色和大风黄色预警，在12时53分高温橙未解除时，四预警齐挂的状态，今年来还是首次。

伴随着天空能量的释放，强对流天气汹涌而来。受局地发展的强降水云团影响，本市昨天白天出现大雨到暴雨，雨量分布不均，11时至15时实况统计显示，各区基准观测站中雨量最大是徐家汇39.6毫米，自动站中梅陇水闸73.5毫米最大，黄兴绿地50.3毫米其次，最大小时雨强出现在梅陇水闸12时到13时70.5毫米。

倾盆雨下，气温回落，昨天申城下午15时全市气温普遍下降至30℃附近，凉快不少。不过由于近期受副热带高压控制，这种相对清凉是短暂的。

未来两天申城最高气温仍然维持在35-36℃，尽管风向逐渐从偏南风转为东南风，但风力较小，无法缓解市区的气温，可能沿江沿海地区会比较明显。这两天由于气温高，能量足，容易产生对流天气，今天仍有可能出现午后对流天气，强度可能弱一些。中午前后外出，别忘带把伞。

本周末起，高温有望得以缓解，回到35℃线以下。