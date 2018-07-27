上海法院首次采用七人合议庭 审理一起社会影响重大刑事案

记者 李东华

晨报讯 昨天上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）开庭审理一起故意杀人、窝藏、包庇罪案。该案采用七人合议庭进行审理，由上海一中院刑一庭余剑副庭长担任审判长，两名审判员和系统随机抽取的四名人民陪审员担任合议庭成员。这是2018年4月《人民陪审员法》出台后，上海法院首次适用“3+4”（3名法官+4名人民陪审员）大合议庭模式审理社会影响重大的刑事案件。

公诉机关指控:2000年9月，被告人吴某及其妻周某至被害人金某住处,吴某因感情问题向金某实施报复,将金某殴打致死。案发后，吴某、周某四处潜逃并更换虚假身份，于2017年7月被公安机关抓获。

《人民陪审员法》规定，可能判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑，社会影响重大的一审刑事案件，由人民陪审员和法官组成七人合议庭进行审理。本案案情重大复杂，被告人吴某涉嫌构成故意杀人罪，到案后不认罪，加上案发时间与被告人到案时间间隔17年之久，案件事实与在案证据均存在较大争议。上海一中院遂决定组成七人合议庭进行审理。

庭审中，三名法官坐在审判席中间位置，审判席两边各有两名人民陪审员。四名人民陪审员全程认真听取了公诉机关、被告人及其辩护人的意见，并对案情事实部分进行了发问。

因本案案情复杂，庭审持续到下午5点，审判长宣布休庭，明日继续审理。