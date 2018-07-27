浦东交警整治机动车违法鸣号： 小陆家嘴区域今年已查处523起

记者 倪冬 通讯员 丁宏奇

晨报讯 全市交通大整治以来，市民反映突出的机动车乱鸣号现象得到了明显改观，大部分机动车驾驶人“开车不乱鸣号”的习惯已逐步养成。但是，在部分车流比较集中的路口，仍存在小部分驾驶人开车随意鸣号的现象。以浦东小陆家嘴地区为例，由于大型商圈、旅游景点集中，该地区每日车流、人流密集，机动车乱鸣号现象时有发生。针对这一情况，浦东交警支队第一责任区大队持续开展执法整治。

7月23日晚8时许，一辆悬挂沪GY号牌小轿车沿世纪大道行驶至近银城中路口处违法鸣号，被正在此路口设卡整治的民警小宋逮个正着。30分钟后，又一辆鄂籍号牌小轿车在世纪大道近东泰路口处，也因实施在禁鸣区域鸣号违法行为“领”下一张简易程序处罚决定书。

浦东交警在大调研中发现，机动车违法鸣号现象主要出现在世纪大道和陆家嘴环路上，前车变道和停车待转是主要原因。对此，浦东交警在持续查处违法鸣号的基础上，针对相关交通节点、乱点开展积极疏导，对引发鸣号的违停、实线变道等交通违法行为同步开展查处整治。

根据《上海市道路交通管理条例》规定，本市外环线以内为机动车禁鸣喇叭区域。自去年3月25日该《条例》施行以来，浦东交警按照“全覆盖、零容忍”工作要求，对违法鸣号“发现一起、查处一起”。今年1月至今，浦东新区仅小陆家嘴区域内，已累计查处机动车违法鸣号523起。