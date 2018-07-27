从三缸机成主流看上汽通用“单缸最优”学问

众所周知，节能减排是当前全球汽车行业发展的大趋势。在国内，随着“双积分”政策进入实操阶段，越来越多的车企开始加快发展新能源汽车。上汽通用汽车作为推广新能源汽车的引领者，其在传统内燃机领域也运筹帷幄，去年引入的全新一代Ecotec1.0T/1.3T双喷射涡轮增压发动机目前已成为小排量发动机市场的中流砥柱。

可以发现，涡轮增压取代自然吸气、大排量到小排量、缸数减少是近年来传统内燃机最显著的发展特征。三缸发动机的出现，曾一度遭受质疑，面临被边缘化的困境。不过，随着技术不断优化成熟，以及消费价值观逐渐向环保转变，如今三缸发动机已经获得了各大车企的青睐和消费者的广泛认可。

针对用户需求和市场变化，上汽通用汽车前瞻性地在三缸发动机领域进行了探索和布局，全新一代Ecotec 1.0T/1.3T双喷射涡轮增压发动机是其推向市场的最新成果。两款发动机是由上汽通用汽车整合全球优势资源并基于全新架构开发，不仅突破了长期以来制约三缸发动机发展的振动、噪音等瓶颈，而且在性能指标上也全面超越了上代产品。

事实上，考虑到消费者对发动机性能需求呈现多样化的特点，上汽通用汽车一直努力根据不同的需求来研发发动机，希望实现发动机与整车系统的深入匹配。

在发动机结构设计上，上汽通用汽车全新一代Ecotec 1.0T/1.3T 双喷射涡轮增压发动机有着它的独到之处：缸体采用高精密压铸铝合金，实现发动机轻量化设计； 缸盖与排气歧管集成设计，实现双节温横流式分离冷却的热管理； 曲轴偏心设计，减低活塞侧向力提升充气效率； 钟摆式双质量飞轮和下沉式可变排量机油泵，有效抑制发动机振动和噪音； 气门正时系统中置设计，改善气门响应速度，提升进排气效率。

“单缸最优”不仅体现在发动机结构设计理念方面，还有单缸效率。毫无疑问，单缸排量对于发动机性能和油耗的平衡至关重要。上汽通用汽车对于全新一代Ecotec系列发动机的开发策略，首先考量的就是发动机排量。经过理论分析和试验验证，在中国市场1.0L–1.5L 主流排量中，单缸排量0.33-0.5L的三缸发动机是最佳的选择。从整车的实际性能出发，选择合理的单缸排量进行优化，是正向设计的必由之路。

上汽通用汽车对于三缸发动机的理解，并非简单的“4-1”。为了达到发动机动力性能和燃油经济性的最佳平衡，全新一代Ecotec 1.0T/1.3T双喷射涡轮增压发动机运用了大量先进科技，其中不乏行业首创技术，如DPI智能双喷燃烧系统。电动放气阀涡轮增压+超低惯量涡轮增压组合以及中置大角度全程可变正时技术、全方位超低摩擦设计、智能热管理系统、12大静音减振核心技术的加持也确保全新一代Ecotec 1.0T/1.3T 双喷射涡轮增压发动机能够处于同级领先水平。

目前上汽通用汽车坚持新能源汽车与节能汽车齐头并进的发展策略，加强研发投入，通过一系列创新科技驱动，在动力总成方面加快迭代升级。全新一代Ecotec 1.0T/1.3T 双喷射涡轮增压发动机的大规模投放市场，以及运用推广到上汽通用汽车旗下车型矩阵中，全面展现了“更性能、更节能、更环保、更智能”的产品优势，为消费者带来了焕然一新的驾乘和用车体验。

（阮 建）