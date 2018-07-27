黄浦区专项整治规模性租赁居住场所消防安全隐患-“清场”工作一扫三年“沉疴顽疾”

晨报记者 倪 冬 通讯员 郑莉莉

近日，黄浦区通过搭建联席会议平台，采取联合执法、集中整治的模式，顺利完成对制造局路833弄一处非法规模性租赁居住场所的“清场”工作。为避免隐患回潮，整治工作小组还通过引导业主升级调整产业结构，从根本上解决安全隐患。

至此，该场所存在的消防设施瘫痪、电线私拉乱接、消防通道堆物等一系列历史遗留问题得以彻底解决，消除了该地区长达三年之久的沉疴顽疾。

联合执法铲除安全隐患

为根除这一区域安全隐患，黄浦区成立了由属地街道牵头的整治小组，并召集公安、消防、房管、城管、市容等相关职能部门搭建联席会议平台，定期对房东及承租人进行逐个约谈，告知场所内存在的消防安全隐患，提出清理租客、房屋结构恢复办公性质、拆除违法搭建、确保消防通道畅通、改造消防设施等具体要求，明确自行整改期限，并定期安排居委干部上门进行消防安全教育宣传，以提高楼内租客的消防安全意识。

2017年，经责令限期整改和说服劝导无效后，街道整治小组果断采取刚性执法措施，对该处非法规模性租赁居住场所进行集中整治，共清理出租房134间，拆除违建房屋15间、彩钢板200余平方米，恢复了建筑的原有结构。

同时，为了固守整治成效，整治小组加派属地社区民警和居委干部不定时对该楼人员情况进行核查，以防隐患“回潮”。

2018年，该非法规模性租赁居住场所出现“回潮”现象。刚一露头，街道便再次牵头整治小组开展集中整治，对涉及群租的8个楼层实施了违法隔断拆除，最大限度消除了安全隐患。

提升业态谋求长效安全

为进一步铲除隐患滋生的土壤，防止取缔后的非法租赁市场“死灰复燃”，整治小组从长远谋划，结合街道“文化长廊”建设计划，积极组织业主分批参观同地段环境良好、消防设施齐备且有专业外聘人员管理的中高端白领公寓的经营管理模式，引导业主升级调整产业结构，从根本上解决安全隐患。同时，在改造过程中，由街道协同相关部门，对业主遇到的问题及时提供政策咨询和帮助，确保业态升级工作顺利推进。

接下来，黄浦公安消防支队还将继续通过相关职能部门发挥联动优势，以强大的联合执法态势加强对违法单位、人员的威慑力，从严从重处罚消防、治安、违章搭建、无证经营等各类违法行为，跟进整改情况、巩固执法成效，加强社会面法律宣贯力度，发动社会群众、周边居民共同参与违法行为纠错工作等，进一步规范规模性租赁场所市场，提升区域消防安全。