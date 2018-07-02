已形成覆盖传统汽车和新能源汽车的完整产业链-长三角崛起“汽车新力量”

“智能汽车很特别，它需要你对软件和硬件都非常了解。在这个行业，最需要的是懂硬件的互联网人才，而不是说所有的互联网人。”威马汽车CEO沈晖说，长三角的新能源智能汽车，上海走得最前面，不仅威马汽车，蔚来、特斯拉都选在上海，这是有天然原因的，包括供应链、生态、人才的基础。

沈晖口中的“天然原因”，恐怕要追溯到1901年冬天。彼时，上海街头出现了2辆奥斯摩尔比牌汽车，成为最早使用汽车的城市。上个世纪四十年代，上海已有3万辆汽车，品牌遍及世界主要汽车厂商，被称为“万国汽车博览”。

一百多年过去了，中国成为汽车大国，2017年销量近3000万辆，连续9年全球第一。而上海所在长三角，已成为中国汽车工业的中心区域，形成了覆盖传统汽车和新能源汽车的完整产业链。

从上汽集团，到威马汽车、蔚来汽车，汽车产业的新力量正在崛起。

2018年7月10日，特斯拉在美国之外的第一超级工厂正式落户大洋彼岸的上海，从研发、制造到销售，整个产业链全部放在上海，规划年产为50万辆纯电动车，这是上海有史以来最大的外资制造业项目。

未来，当各种品牌的新能源智能网联汽车在马路上川流不息时，这背后，智能网联汽车行业将成为长三角打造世界级产业集群的“颜值担当”。

老牌玩家的新玩法

2016年7月6日，这个日子深深印在何晓劲的脑子里，中国第一辆量产的互联网汽车荣威RX5正式上市，且成为当年的“网红车”。这辆车，标志着上汽集团和阿里巴巴这两家企业的跨界合作，终于到了瓜熟蒂落之时。

上汽荣威品牌营销部总监何晓劲感慨说：“当年，按计划，荣威RX5上市后要开放给用户试驾3天。你很难想象，在上市前的那几个月，我们发现体验不行，最后几十个工程师连续加班加点，体验差不多了，才让这款车真正面市。”

如今，荣威RX5用户已超44万，同时带动上汽互联网汽车整体销量超过70万辆。上汽集团作为老牌玩家，在互联网汽车的新领域率先交出了一份答卷。

而荣威RX5的成功，恰恰就是长三角一体化产业协作的一个典范。时间回到2014年夏天，一方来自上海，一方来自浙江杭州，上汽和阿里巴巴签订战略合作协议，也由此有了荣威车里“你好，斑马”的斑马智行系统。

如今，这个基于阿里Ali OS 的斑马智行系统，围绕“互联网汽车”生态，已与70多家公司达成合作，业务覆盖车联网服务提供商、软件方案提供商、芯片制造商、智能硬件、车险、救援、云平台、餐饮等，俨然成为长三角造车新势力的重要一股力量。

目前，上汽集团在长三角共有约200家企业和生产基地，并在长三角各地形成顶级零部件供应商集群，涵盖了整车、零部件、服务贸易和金融四大业务板块。

一辆互联网汽车，让上汽这个老牌玩家有了新玩法。而与此同时，新玩家纷纷进入，他们成为激活长三角产业集群的新力量。

造车新势力：制造到智造

在涞港路77号C座办公楼，威马汽车上海总部的地下停车库，停了数辆威马EX5，每辆车里坐着一两个工程师，他们正在测试。这是国内首款全车交互的纯电SUV，今年3月刚刚在温州市瓯江口试装下线；再过2个月，这款车将正式进入批量交付的阶段，100%联网。

“汽车的智能化，我们强调全车交互，车内车外、开车停车都有不同的体验。比如，人接近车的时候，车会打招呼，有专属人脸识别的威马ID；车窗投影，会根据人所处场景的不同，调整成横屏或竖屏。”沈晖说，汽车充电也是一个跟传统车加油不同的思路，用户可以通过手机或车外LOGO获得充电进度。

沈晖构建了一个“AI+硬件+软件+服务”的模式，打破传统时代人和车交互方式。“互联网发展的过程，其实就交互提升的过程。”沈晖说。

如今，威马全球总部已落户上海、智能工厂扎根浙江、核心供应链聚集江苏、新零售网络布局长三角。

提到长三角一体化，沈晖说，汽车是世界上最复杂的硬件，涉及到2万多个零部件，具有规模经济、关联产业多、配套环节多、产业链长、技术及资本密集等典型特点。长三角作为中国车界“新硅谷”，其一体化将有助于推动长三角地区新能源汽车产业集群的形成。

在长三角一体化、以及上海打造上海制造的过程中，智能网联汽车行业作为一个战略级的业务板块，正成为产业集群的新引擎。在上海发布的《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》 的通知中，到2020年，智能驾驶产业规模将达300亿元。

消费闭环，新零售“试验场”

对一个产业而言，不仅仅是产业链、技术和人才的集聚，最终还是要接受市场的考验，通过新零售形成产品到服务的消费闭环。

造车要经历两个阶段，一是把车从概念做到成型，二是实现批量生产，“但是，跟传统车不同，智能车交付的那一刻，服务才刚刚开始。”沈晖说。

汽车是吃穿住行领域，除了“住”最贵的消费品，近几年大家提到的新零售，汽车产业早在一两年前就经历过，前几年，大家买车在天猫等线上成交，但之后发现，车是一个不一样的商品，手机也许一个快递就到家了，但汽车在成交之后还涉及到保险、车牌等大量的服务，这些在线下体验更好。

从这个角度，汽车是最早一批进入新零售的行业。不过，线下门店，传统汽车已经搞过一轮，智能网联汽车时代，最重要的是线上线下数据打通，通过数据驱动服务。威马汽车第一批新零售的线下店都在长三角，常州、杭州、无锡、南京……

2017年中国汽车销量近3000万辆，其中新能源汽车销量大约在77.7万辆，增幅53%，我国已成为世界最大的新能源汽车市场。未来几年，是新能源智能网联汽车的竞争窗口期，2020年将是一个关键的节点，“国家补贴没有了，市场格局也基本定了。”沈晖说。

但对整个长三角而言，格局定下来的那一天，也是智能网联汽车产业群形成的时间，它将是长三角更高质量一体化的重要市场样本，参与全国甚至全球的竞争。

采写：记者 苗夏丽 章姝敏视觉：美编 潘文健统筹：张佳昺