将奠定中国创新创业发展的标杆，更可能成世界其他人口大国“样板房工程”-长三角智慧生活圈悄然领跑

1个小时很近，可以从上海西南面的闵行区搭地铁到东北面的杨浦区，还能从上海坐高铁到杭州。1小时又很远，错过一班火车，可能就觉得上海杭州咫尺天涯。

黄日涵对此深有感触，身为数字经济智库执行院长的他，经常需要穿梭于不同城市之间。有一次，他想订班晚些的高铁从上海去杭州，不料末班车在晚上9点半就结束了。像黄日涵这样需要往返于双城间的人群，其实还有很多，尤其是今年以来，当长三角一体化进程按下了加速键，城与城之间伴随交通畅通而来的物理距离上的“缩短”，已经逐渐满足不了“包邮区”协同生态的建设。

在他看来，逐步将上海的智慧模式输出，与周边城市形成多角度互补，才是长三角一体化进程在加速模式下要达成的“小目标”。而未来的长三角智慧生活圈，不仅将奠定中国创新创业发展的标杆，更有可能成为世界其他人口大国，在建设城市群时所要学习的“样板房工程”。

打造1小时生活圈

一个核心的一体化城市群可以有多大？在黄日涵看来，“1小时到达圈”是一个比较理想的半径。

当然，1小时生活圈多大，又取决于交通的速度和效率。

高铁已经可以实现许多城市间的1小时到达，但并不等于任何时候你都能享受这样1小时的城市距离。

那天，买不到晚上高铁票的黄日涵，无奈选择去南京中转，再接驳回到杭州。从上海出发前往周边地区的高铁末班车结束时间较早，杭州并不是个例。就当前铁路运行时刻表显示，从上海开往无锡和南京的每日最后一班高铁时间均为晚上9：50，而到宁波的列车则在晚上8：35就结束了。

适当加开部分高铁班列，有助于城市间的交流，显然是最顺理成章的选择。

“每开一列高铁，要付出的成本很高，包括电费、人员、物流等，可如果上座率能够保证，像长三角这样大的城市生活圈是可以考虑的。”显然，高铁的末班列车与长三角的一体化进程，是一个相辅相成的循环。长三角更一体化，可以支撑更多晚班高铁，而更多晚班高铁又能刺激长三角进一步的一体化。

除了高铁，另一个约束1小时到达圈大小的，则是“最后1公里”。前往火车站的“最后1公里”不便，也是影响长三角生活圈建设的一大因素。在黄日涵看来，完善的公共交通设施体系不可或缺，光靠高铁的建设发展，会带来很多后续问题。

上海拥有独特优势

如果说完善的交通出行体系，能够“缩短”长三角城市群的物理距离，那么将其打造成一座座智慧城市，则能进一步推动它们在生活方面的互联互通，实现“路近心更近”。作为其中龙头角色的上海，当前已经出现不少智慧模式，在黄日涵看来，这是上海得天独厚的优势。

在信息化进程中，上海政府是大力推动者。今年7月1日，“中国上海”门户网站上线“一网通办”总门户试运行，据了解，当前该平台已接入234项事项，市民通过支付宝等账号完成登录，即可办理各类民生和涉企事项，甚至，市民直接通过支付宝APP，也能完成日常缴费和各项预约等生活事宜，这样的“互联网+服务”，就是上海信息基础设施优越的体现。

除了政府的推进，黄日涵认为上海的信息技术产业发展也颇具突破性，上海正成为许多技术企业在智慧生活领域的试验场。

2017年12月，星巴克携手阿里巴巴打造的全球最大智慧门店臻选烘焙工坊在上海亮相，顾客只需打开手机淘宝 APP 使用AR技术，便能实现“边喝边逛”模式； 而已为上海市民所熟知的新零售物种盒马鲜生，更是在上海开出了数量最多的“盒区房”，并提供24小时配送服务。

“上海已成为全国阿里智慧门店覆盖最多、技术最先进的城市，而这一数字，预计将在今年达到1万家。”阿里巴巴相关人士说。

无论是网上办事还是新零售门店体验，这些种种落地项目所产生的效果，都是在帮助市民提升他们的生活品质。

“这就是智慧城市的特点吧。”黄日涵说。在他看来，上海通过创新方式服务于整个地方经济的发展，实际上最终都会回馈到智慧生活圈的打造上，而当前的上海，已经有能力将这些智慧模式，成熟地向周边城市进行输出。

长三角城市群间彼此互补

上海、杭州、南京、合肥……这些都是长三角城市群中缺一不可的成员，我们常说以上海为核心辐射周边，但实际上，“包邮区”的城市群也在多角度地与上海互补。

长三角周边城市之所以能形成这样一个互补关系，黄日涵认为，主要是其城市规模都和上海比较相近。当然，长三角城市之间的互补和互联互通，同样依赖于“科技”的助力。

从现状来看，长三角城市普遍在智慧化发展上有不俗的探索。根据中国互联网协会、新华网和蚂蚁金服发布的《新空间·新生活·新治理——中国新型智慧城市·蚂蚁模式》白皮书，“互联网+”社会服务指数排名前三的全数来自长三角。

而这种智慧生活，绝不停留在纸面，每一个人都能有切身感受。一个支付宝软件，就能让你异地缴纳水电煤乃至违章罚单；而医保在长三角异地结算的可能，也让一个居民在长三角双城记乃至三城记更为便利； 通过数据共享交换，长三角高速ETC可实现畅行，长三角地区公共交通一卡通共享也日益完善。

除了长三角，全球还有不少类似的城市群，比如中国有京津冀和珠三角，国外有纽约都市圈和东京湾区等，然而无论放眼身边还是海外，黄日涵认为，长三角都有它自己的独特性。

显然，长三角智慧生活圈的建设在国内已经取得了不错的成绩。但事实上，按下了加速键的长三角，仍然需要时间的沉淀与磨合，来补足“年轻”这一无法依靠加速来解决的问题。

在他看来，国外成熟的都市圈模式的确值得长三角来学习与借鉴，但不能重复它们传统的发展道路，打造长三角应当是有突破性的，而这一突破点，当前已经肉眼可见。

例如在北上广等一线城市，人们外出几乎可以用手机完成所有消费，就连时髦的老人家也都会使用支付宝去菜场扫码买菜，而这一数字经济的发展，对国外大多还习惯使用现金和信用卡的城市来说，就是一种独特。同样，海外这片相对空白的领域，也给支付宝等企业带来了全球化发展的机遇。

“如果做得好的话，未来上海就是一个新零售之城，浙江是一个数字经济之省，而江苏则可以是一个两者结合的地方，那对于世界人口大国来说，长三角都市智慧生态圈，就起到了引领和‘样板房工程’的作用。”黄日涵说。

采写：记者 姜欣愉视觉：美编 潘文健统筹：张佳昺