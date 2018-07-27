“长三角都市媒体融合服务平台”及城市服务倡议

为推动长三角更高质量一体化发展，打造国际化品质生活新高地，进一步推动都市类媒体融合发展，沪、苏、浙、皖四地的都市报领军媒体：新闻晨报、扬子晚报、都市快报、新安传媒共同倡议搭建“长三角都市媒体融合服务平台”，具体倡议如下：

1.共同搭建“长三角都市媒体融合服务平台”，并定期轮流举办“长三角都市媒体融合发展峰会”；

2.吸引更多长三角地区的媒体加入服务平台，扩大平台规模，形成区域网络；

3.推动各成员单位间的沟通机制，实现各成员单位间的信息共享；

4.共同推动各成员单位的品牌活动在其他城市进行复制，使之惠及更广泛的用户群体；

5.打通各成员单位优势资源，加强成员单位之间的协作，联手打造创新、优质的项目、产品；

6.适时吸引企业、资本的合作，建立长三角都市媒体融合发展基金；

7.每年度形成对于融合发展的理论归总，共同探索都市报媒体开展深层次融合发展的路径；

8.秉承“媒体服务城市、媒体融入城市”的理念，为服务于打造长三角地区世界级城市群、国际品质生活新高地共同努力。

打通城市资源

联合打造平台

都市媒体与在地生活的融合，王文坚说，他们做了很多尝试，也做了一些线上线下的平台，比如文化、体育等。

文化，主要是收藏类项目，收藏市场鱼龙混杂，而报社有品牌公信力的背书，就凭借可信度受到用户的欢迎。体育，则是尝试了蹦床篮球这个小项目，成为这个项目的江苏总代理。

“我们再三考虑，觉得更需要发挥报社作用的，可能不外乎三个方面：教育、健康、养老。这三个产业，一方面报社的资源对接可能相对比较容易。另一方面，老百姓比较信任报社的权威性和公信力。”

在教育领域，《扬子晚报》 成立了两家教育公司，推出扬子读写网、线上名师课程、读写类培训、写作夏令营、作文比赛等一系列活动。

“现在很多小孩可能不知道怎么去阅读，更不知道怎么去写作，这个似乎也成了整个社会的通病，我们认为孩子看报的本身就是一种阅读和写作的学习，在这方面，报纸可以去发挥它的作用。”

扬子晚报还专门做了一个公众号“扬子名医团”，现在有80多万粉丝。读者有问题可以直接在线上咨询，有知名的医生专家来解答。“最近，我们也在筹建扬子健康管理公司，提供一条龙服务。比如现在看病专家号比较紧俏，我们希望通过我们的平台，可以帮市民解决类似这样的问题。”

养老，目前还处于设想阶段。但王文坚认为，当60后有钱阶层慢慢进入老年化以后，这块市场会慢慢成熟。他们也想找到一些好的机会，能够介入到这块市场中去，包括养老地产。

王文坚说，都市媒体和在地生活的融合，说到底是两方面，一是泛文化领域，因为品质生活一定离不开文化。另一方面，就是通过媒体的公信力背书，针对现在社会上的一些痛点，切实帮助老百姓解决一些生活中的苦恼。

谈到长三角一体化，王文坚认为，都市媒体可以做的事情其实非常多。上海是时尚城市的标杆，有其得天独厚的高教、医疗、与先进文化对接等各方面的资源。“我们希望在这些方面，长三角城市之间都能够互相打通。希望我们能联合打造一些平台，让更多人群受益，这是非常值得我们去做的一件事。”

分享各自资源

合作举办活动

“作为一家都市媒体，首先要为我们市民提供最优质的本地新闻的内容、资讯，我觉得这是最重要的。”在此基础上，丁传光认为，和在地生活的融合，就要和市民有多种形式的互动，引领市民生活的时尚化。“我们现在就是这么做的。都市报现在不仅有报纸，还有网站、客户端（大皖新闻App）、双微……方便市民从各个渠道去了解城市生活的动态。我们现在的辐射面能够影响上千万读者。”

与此同时，新安传媒还不断举办各种线上和线下活动，加强与读者之间的交流和互动。比如，为学生提供研学游的活动，就很受学生们的欢迎。此外，读者俱乐部也不断在举办各种丰富的活动，比如推出养生活动、旅游等，为读者整合优质资源，增进与读者朋友之间的互动。

对于在长三角一体化的背景下，加强长三角都市媒体之间的融合与合作，丁传光认为这样的探索非常重要。他说：“你们举办的这个活动非常好。我们都市媒体之间，不仅需要互相学习融合的经验，更重要的，应该互相传递信息以及分享各自的资源。比如，安徽有很多旅游资源、养生基地，我们非常欢迎上海的朋友们到安徽来！”

丁传光认为，都市媒体之间的融合，可以为双方的市民提供更好的信息和选择。“各方面都可以融合，比如客户端的稿件的互换，比如双方合作举办一些活动。我们现在就在和绍兴合作，比如最近的 ‘看着书本游绍兴’ 的活动，我们组织本地的学生去绍兴研学游。其实我们也可以尝试组织带团来上海，体验大上海的时尚生活。”

塑造城市性格

互补促进融合

“从我们都市报来说，扎根杭州这个城市，融入杭州在地生活，是《都市快报》20年来持续不断在做的事情，也是我们的立身之本。”

胡红斌说，现代社会，媒体并不稀缺，整个社会都在去中介化、去媒介化。“在这样一个背景下，我们一直在思考，一个机构媒体，在城市生活应该扮演一个什么角色？它的核心价值、意义是什么？”

《都市快报》的定位，最早是“给这个城市一张好看的报纸”，此后变为“生活因温暖而美好”。谈及当下，胡红斌说：“我们认为《都市快报》这张报纸或者说这个品牌，它不同于其他传播介质在于，这个城市，可能只有我们才能起到一个精神聚合和精神引领的功能。所以我们在融入在地生活的时候，特别注重这方面的作用。”

比如，《都市快报》 已经举办两届的“未来生活节”，报社本质上是希望它带有一个很强的精神性的东西。除了给市民提供一个科技嘉年华，更重要的，希望它一年年办下去，成为杭州这个城市的品牌活动。“一起来塑造杭州这座城市的性格，这是《都市快报》义不容辞的责任。也是我们融入现代城市生活的新的手段。”

“每年5月是我们会展、节庆的大月，我们称之为红五月。”胡红斌说，除了未来生活节，还有西湖音乐节，年轻人特别喜爱，已经办了10多年。还有市民摄影节，艺术博览会……我们现在和城市融合，产品形态很多元。筹办这么多会展、节庆活动，作为一家机构媒体，我们存在的价值，就是希望为这个城市的市民起到一个精神聚合、性格塑造的作用。

说到长三角的城市，胡红斌觉得它们都很有活力、很有个性，而且互补。而媒体之间做的很多融合，其实也是对城市之间的这种互补性的一个彰显，同时起到实际的推动作用。

比如，上海媒体的用户，很可能就是杭州很多业务的客户。例如《都市快报》有个品牌叫“浙江去哪儿玩”，是对浙江区域的文旅推广和亮点发掘。其实它面向的大量客户群体，也就是上海的读者和用户。

“随着一体化的推进，我们都市媒体自身也成为一体化的一个部分。”胡红斌对此充满期待。

融入都市生活

复制品牌活动

“从我们的角度来讲，都市媒体的融合，是从《新闻晨报》到新闻晨报·周到所面临的一个课题，融合也是我们的任务。”黄琼说，按照上级部署的要求，都市媒体的融合归纳起来就是两句话：一个是找准受众定位，一个就是强化民生服务。这是都市媒体融合的指导思想，或者说是发展方向。

“所以，我认为未来我们周到的发展方向，不仅仅只是提供生活服务资讯，我们更要做的是融入上海的都市生活。”黄琼说，《新闻晨报》做生活服务是有优势的，因为《新闻晨报》作为一张都市报，18年来专注于民生报道、民生服务，本身就有向下生根的基因在。

但是，这样还不够，还要走出纸端、客户端，要到生活当中去，和都市生活融合。比如这几年新闻晨报一直都在做的简单生活节，今年已经第五年了，河马生活节今年是第四年，都已在上海确立了很好的品牌效应。今年夏天又推出薰衣草节，虽然是第一年做，就已经形成了强大的人流和良好的口碑。

都市媒体和都市生活相融，这些无疑都是很好的案例，体现了媒体的属性。机构媒体办的活动，一般都带有公益性，因而公信力也更强； 与此同时，机构媒体又蕴含了丰富的媒体资源可为此类活动助力。“我们未来应该提供更多这样的品牌活动，让受众、媒体和这座城市都能够受益，要做到这点核心就是为上海留下一个又一个良好的服务品牌和活动品牌。”

黄琼认为，长三角媒体的融合应该进一步加强。“今年四月，我们专门走访了苏浙两地，和当地的各大都市媒体达成高度共识：我们认为各地的品牌活动，可以复制到长三角的其他城市。我相信这样的复制是非常有可能成功的。”

他举例说，《新闻晨报》 的简单生活节或河马生活节，相信浙江杭州、江苏南京以及安徽合肥等大城市都可以复制。同理，浙江、江苏、安徽的品牌活动，也可以引入上海。他相信上海人也会有兴趣在家门口感受有苏浙皖风采的活动，体验一下他们的生活方式。

“所以，我觉得下一步，我们苏浙沪皖四地媒体应该结合各自媒体的融合，进一步把我们长三角媒体之间的融合做起来。”

采写：记者 张谷微视觉：美编 潘文健统筹：张佳昺