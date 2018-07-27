建研究型图书馆，探索更高质量长三角一体化互融互通

长三角城市群，作为全球公认的第六大世界级城市群，无论是在城市化进程中还是在城市群的发展中，文化的发展建设永远是非常关键的一个方面。各个城市之间，不仅要充分发挥区位优势，形成互补的产业结构； 更要在公共文化层面，提供均等、普惠和便利的服务。

□陆志蕊

打造世界级城市群，离不开文化的发展和繁荣。在上海图书馆馆长陈超看来，从公共图书馆的角度来讲，长三角三省一市在文化互融互通上有良好的合作基础，已经建立了多项合作机制：建立长三角地区讲座、展览联盟，在三省一市不同图书馆之间巡展，特别是“上图讲座”作为与改革开放同龄、有四十年历史的品牌，利用上图的优势，实现馆际优秀资源共享；建立长三角网上知识导航协作机制，包括长三角和境外的专家，都参与到网上知识导航的服务中来；在华东地区六省一市范围内，出版华东六省一市的外刊预订目录，建立共享机制来协调外刊的供应。

陈超说：“在已有的合作基础上，探索更高质量的一体化互融互通，依然有很大的创新和拓展空间。长三角城市群，作为全球公认的第六大世界级城市群，无论是在城市化进程中还是在城市群的发展中，文化的发展建设永远是非常关键的一个方面。各个城市之间，不仅要充分发挥区位优势，形成互补的产业结构；更要在公共文化层面，提供均等、普惠和便利的服务。”

根据2016年6月国务院发布的 《长江三角洲城市群发展规划》，长三角城市群包括沪、苏、浙、皖的26个城市。陈超认为，要对标世界级的城市群，在人口、经济、文化等方面要有明确的数据和统计基础。上海图书馆正在联合三省一市的省馆，用调研数据说话，反映长三角城市群的公共图书馆事业现状，为政府的进一步决策和发展提供有力支持。

“十三五”期间，上海即将建设一座全新的上图东馆，在创新空间和创新阅读方面，上海图书馆在各方面一直引领国内图书馆的发展。据陈超介绍，上海图书馆早在2002年就提出，要打造世界级的城市图书馆，要充分发挥上海图书馆的馆藏特色和优势，聚焦“馆藏建设+服务建设”，才能真正打造上图的文化品牌。历史文献是上海图书馆的一大优势和特色，古籍馆藏量仅次于中国国家图书馆，充分利用讲座、展览、互联网等传播途径，打造“中华家谱”等特色品牌。与此同时，长三角三省一市的图书馆，在打造区域文化、江南文化方面，可以基于馆藏的整理、开发和研究进行协同合作，也可能成为一个优质的文化品牌。在服务方面，上海图书馆一直致力于运用新兴技术，将大数据、云计算等信息技术与图书馆的业务和服务相结合，在公共文化领域不断建构服务优势。

在走向世界舞台中央的过程中，文化传播的重要性毋庸置疑。谈到如何推进上海文化品牌建设，打响上海文化这张名片，陈超说：“上图作为一个研究型公共图书馆，我们有义不容辞的责任，也有足够的自信。上图一直在探索和实践如何讲述中国故事、传播中国文化。例如，在上海市政府支持下，上海图书馆从2002年开始建设 ‘上海之窗’（Window of Shanghai）项目，在全世界建立了100多个 ‘上海之窗’，遍布五大洲，在合作图书馆建立专架，受到广泛欢迎。上海图书馆的明星数据库产品《全国报刊索引》，把晚清、民国的老报纸、老杂志建成数据库，成为研究中国近代史重要的学术资料，已经走出国门，成为英国牛津大学、美国常青藤盟校的图书馆争相采购的资料，在这个过程中，自然而然地传播了我们的历史和文化。”