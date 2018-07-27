长三角一体化推动中国文化互通互融

在整个一体化推行的过程中，我们在教育项目的输出、展览的输出以及各个馆方人员的交流中看到了更显著的传播效果以及更大的格局。

□孙雯婕

“挖掘中国传统文化，用现代的传播理念，结合互联网方式，让长三角的文化传播更具有冲击力！”在打造世界级城市的语境下，上海科技馆馆长王小明对长三角地区的文化传播做了一个明晰的阐释。

在王小明看来，今年5月由上海科技馆领衔的科普场馆长三角一体化的活动就是一件互融互通的文化“大事”。

“长三角科普场馆联盟暨科普资源共建共享馆长论坛”的举行使得长三角各地的场馆以及相关企业都纷至沓来，作为大会重要成果之一，由上海科技馆、上海中国航海博物馆、江苏省科学技术馆、南京科技馆、浙江省科技馆、浙江自然博物馆、安徽省科学技术馆、合肥市科技馆八家科普场馆发起的“长三角科普场馆联盟”宣布成立。

王小明也在这次活动中深刻地感受到了“共享”的力量，他表示：“在整个一体化推行的过程中，我们在教育项目的输出、展览的输出以及各个馆方人员的交流中看到了更显著的传播效果以及更大的格局。”

作为中国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，长三角地区对于打造世界级城市群有着非凡的意义。就城市公共文化而言，科技馆和博物馆无疑是最接地气、最大众化的传播平台。在王小明看来，文化辐射的过程中，不仅能把上海的海派文化、品牌文化引入长三角地区，同时也吸引长三角地区高校、企业、科研院所等更多的社会力量参与科学普及工作，实现长三角地区科普服务的联动推进和科普资源的协同发展，进而在全国发挥更大的辐射效应，让更多的人在展览的过程中感受科技的智慧、自然的力量以及文化的魅力。

当然，打造世界级城市，这还只是一个开始。在文化方面，王小明强调：我们还得“加速跑”。只有当展览数量增加了，展览质量提升了，创造能力增强了，我们的文化自信度与国际影响力才会是世界级别的。

关于科技馆未来的发展，他透露：科技馆正以己所长，在上海这个中国电影发源地展开一系列“大动作”，比如正在筹备的科普电影，中国珍稀物种电影。还有一个关于“朱鹮”的拍摄计划也在同期进行，未来几周即将赴浙江考察朱鹮的物种生态情况。

王小明强调，无论是长三角地区的互通互融，还是跨国文化交流，上海的海纳百川的城市气质永远是长三角文化市场最大的依托，而这也无疑是打造世界级城市最重要的部分。