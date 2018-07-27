空间巨大-长三角分工基础很好　各地又各有所长

上海理应成为领头羊

新闻晨报·周到：对上海人来说，长三角一体化并非一个崭新的概念，在上海的发展过程中近年来一直在提，您认为此次再提长三角一体化，意义有何不同？

张晖明：长三角一体化确实并非新鲜概念，但在目前的经济时空环境下，却有了新的意义。目前我们国民经济已经上了好几个台阶，与改革开放初期已经不同，所处的经济背景、产业基础、能级、发展前景，发展要求都完全不同。

以往长三角一体化主要在于学国外，引进技术。而这一轮长三角一体化发展是要形成中国自己的产业体系、科技体系，培养自己的研发能力，形成自己的长三角的合作分工。目前长三角合作的基础已经具备，各地发展水平接近，分工基础很好，各地又各有所长。比如上海土地资源有限，但拥有金融、商业服务能力，因此江浙沪皖的合作具有巨大的想象空间。

新闻晨报·周到：在长三角一体化发展中，您认为上海的定位应该是什么样的？要发挥什么样的作用？

张晖明：上海毫无疑问应该发挥龙头作用，上海经济体的构造与江浙皖并不相同，上海服务业占70%，农业规模很小，上海只有6300平方公里，但上海的存量资产产业密度相当高，经济活动密度也很高，资源相对集中。

江浙皖区域城市有纵向梯度，有副省级市、地级市、县级市，还有广袤农村。农村主要经济活动是农业，城市主要是商业和工业，城市各有特色。恰恰从这个角度来看，合作内容很丰富，基础很扎实。比如安徽有科大讯飞，在人工智能领域已经形成了优势。杭州是阿里巴巴的总部，在互联网经济方面发展迅速，而苏州形成了现代化的加工制造业。

上海是全国的科技、金融中心，证券交易所、期货交易所、黄金交易所等众多金融要素市场都在上海。上海具有引领长三角发展的能力。

还有很多痛点要打通

新闻晨报·周到：我们看到长三角横跨三省一市，属于不同的行政区域，既有竞争也有合作，这种一体化是否会面临限制？一体化过程中将面临哪些痛点？

张晖明：长三角目前交通、路网、通讯都是接通的，但高速公路上仍有省际收费站，通讯也有地域差异，这些差异有打通的空间。另外，财政、税收、对企业扶持的资金投放问题，信贷规模等等也是长三角一体化面临的一些限制。就拿信贷来说，上海的信贷规模能否转移给长三角的企业使用，长三角的企业是否可以自由地利用上海总部经济的优势发展。

新闻晨报·周到：您认为，长三角一体化的实现，将帮助这个区域在哪些方面获得提升，能否畅想一下长三角一体化的愿景？

张晖明：长三角一体化将提升区域的国际竞争力，长三角只占全国3.7%的土地、4%左右的人口，但创造了约占全国24%的经济规模。长三角区域在国内外都面临新的机遇和挑战，必须要有改革力度，才能提升发展速度。未来，长三角在国际竞争中，具有组织、引领整合国力的能力，长三角一体化将为企业发展带来动力，让人们生活更加便利和幸福。

采写：记者 林劲榆 顾文俊

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